لأول مرة.. إعلان نتيجة الثانوية العامة 2021 بأوائل كل شعبة ومادة

أكّد مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم، أنَّ تصحيح امتحانات الثانوية العامة مازال مستمرًا، وبشكل إلكتروني، مبينًا أنَّ نتيجة الثانوية العامة 2021 لن يتمّ الانتهاء منها قبل يوم 15 أغسطس، كما سبق وأعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم.

وأضاف المصدر، لـ«الوطن»، أنَّ نتيجة الثانوية العامة ستكون في صورة أوائل لكل شعبة، وأوائل لكل مادة، مع إظهار مستوى الطالب في كل مادة مقارنة بزملائه، كما جرى في نتيجة الصفين الأول والثاني الثانوي العام عندما ظهرت إلكترونيًا، بحيث يعرف الطالب مستوى قوته وضعفه بين الدفعة كلها، موضحًا أنَّهذه ميزة مضافة لاستخدام التصحيح الإلكتروني الذي يتيح كل هذه المميزات بدون تدخلات بشرية.

وأشار المصدر، إلى أنَّ «نتائج الطلاب عظيمة»، وسوف تكون مفاجئة لكل أولياء الأمور، الذي داوموا على إظهار الامتحانات في صورة تعجيزية، لأن هناك مواد قيل إنَّها صعبة للغاية وأن طلابها خرجوا من اللجان يبكون ويصرخون، وجاءت نتيجة التصحيح فيها مغايرة لكل ما تمّ تصويره أمام اللجان.

إعلان نتيجة الثانوية العامة 2021 بشكل مختلف يضمن للطالب معرفة مستواه

وكشف المصدر، أنَّ نتيجة المواد التي تمّ الانتهاء من تصحيحها عكست تفاعل الطلاب مع التطور الحاصل في نوعية الأسئلة، وأنَّهم تجاوبوا معها، وهناك الكثير من الطلاب المتميزين بالفعل، والذين جاءت إجاباتهم متناغمة مع الهدف الذي تريد الوزارة تحقيقه من وراء تطبيق أسئلة الفهم ومخرجات التعلم، بعكس الذين يستهويهم الحفظ والتلقين.

وتابع المصدر:« نتيجة الثانوية العامة 2021 هذه السنة سوف تكون بصورة مختلفة عن الأعوام السابقة، بحيث يعرف الطالب مستواه بين زملائه في كل مادة، بغض النظر عن المجموع الذي حصل عليه، كما أنَّه لأول مرة سيتمّ ترتيب المتميزين في كل مادة على حدة، على هيئة أوائل للمادة الواحدة، كنوع من التكريم لهؤلاء الطلاب على تفوقهم في المادة».