موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2021: باقي من الزمن 9 أيام

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2021، حيث من المفترض إعلانها أواخر الأسبوع المقبل، موضحة أن أعمال تصحيح أوراق إجابات امتحانات الثانوية العامة تتم إلكترونيا، دون تدخل العنصر البشري؛ لتجنب الوقوع في الأخطاء.

وشددت الوزارة على أنه لا يمكن بأي حال من الأحوال التلاعب في نتائج الامتحانات تحت أي ظرف، مضيفة «من يتحدث عن ذلك كاذب».

موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2021: أواخر الأسبوع المقبل

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، في بيان رسمي لها، أن موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2021 النهائي، سيتم تحديده خلال الأيام الساعات القليلة المقبلة، منوهة إلى أن جميع محاضر الغش التي تم رصدها خلال الامتحانات، البالغ عددها 234، تم تحويلها للنيابة العامة، مؤكدة أن إعلان نتيجة الثانوية العامة ستعلن في المدارس الثانوي على مستوى الجمهورية.

موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2021: ستعلن جميعها في المدارس

وكشف مصدر مسؤول في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، لـ«الوطن»، أن موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2021، سيكون يوم 17 أغسطس الجاري، مؤكدا أن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، يتابع سير أعمال التصحيح، لحظة بلحظة، مشددا على أن جائحة كورونا لن تؤثر على أعمال التصحيح أو إعلان نتيجة الثانوية العامة.

ومن جهته، أكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2021، سيكون خلال الأيام من 15 أغسطس وحتى 18 من نفس الشهر، موضحا أنه تم حرمان 28 طالبا من دخول الامتحانات لمدة عامين متتاليين بسبب قيامهم بتداول أسئلة امتحانات الثانوية العامة عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، منوها إلى أن أعمال تصحيح أوراق إجابات امتحانات الثانوية تسير بشكل منتظم، حيث يمكن للطلاب الاطلاع على النتيجة من خلال هذا الرابط.