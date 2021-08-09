موعد طرح فيلم «الجريمة» لـ أحمد عز

قال المنتج هشام عبد الخالق، إنّ فيلم «الجريمة»، للفنان أحمد عز، دخل مرحلة المونتاج، قبل أيام، وذلك بعد انتهاء التصويره منه بشكلٍ كامل.

وأوضح «عبد الخالق» لـ«الوطن» أنّه من المُقرر طرح الفيلم في دور العرض السينمائي، نهاية العام الجاري، مُعربًا عن آماله بأنّ ينال إعجاب الجمهور فور طرحه في دور العرض.

منتج الإنس والنمس: ينتمي لنوعية الأفلام ذات التكلفة الضخمة

وفي سياق متصل، أعرب هشام عبد الخالق، عن سعادته البالغة بردود فعل الجمهور بشأن فيلم «الإنس والنمس»، للفنان محمد هنيدي، والذي يُعرض في السينمات حاليًا، وذلك بعد فترة طويلة من التأجيلات بسبب فيروس كورونا.

وأكد أنّ فيلم «الإنس والنمس» واحد من الأفلام ذات الميزانية الضخمة، رغم أنه عمل كوميدي، لافتًا إلى أنّ عملية الجرافيك استغرقت وقتًا طويلاً وكذلك تكلفة عالية.

ويجمع فيلم «الإنس والنمس» لأول مرة، النجمين محمد هنيدي ومنة شلبي، بجانب مشاركة عدد من النجوم أبرزهم عمرو عبدالجليل، وصابرين، وبيومي فؤاد، وشريف دسوقي، وسليمان عيد، ومحمود حافظ، ودنيا ماهر، وعارفة عبدالرسول، وقصة وإخراج شريف عرفة، وسيناريو وحوار كريم حسن بشير، ويُعرض الفيلم في أكثر من 27 دور عرض ومجمعات سينمائية بالقاهرة.

تفاصيل فيلم «الجريمة».. يجمع أحمد عز ومنة شلبي

أما فيلم «الجريمة»، فيشارك في بطولته أحمد عز ومنة شلبي وماجد الكدواني وسيد رجب ومحمد جمعة، وعدد آخر من الفنانين، ورؤية سينمائية وإخراج شريف عرفة.

ويجسد الفنان أحمد عز خلال أحداث الفيلم، دور مجرم ينفذ عددًا من الجرائم، وفي النهاية يقع في جريمة تجعله يتورط ويورط معه الكثير من الأشخاص، وتتوالى الأحداث.