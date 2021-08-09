موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2021.. تظهر خلال أيام قليلة

ينتظر الآلاف من طلاب الثانوية العامة، إعلان وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تحديد موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2021، حيث سيتم الانتهاء من أعمال تصحيح أوراق إجابات امتحانات الثانوية العامة للشعبتين العلمية والأدبية، مساء اليوم الإثنين الموافق 9 أغسطس الحالي، على أن يتم صباح غد الثلاثاء إعداد المجمع التكراري، وشرائح المجاميع لتحديد نسب أوائل الثانوية العامة، وتعلن النتيجة يوم الإثنين الموافق 16 أغسطس الحالي.

موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2021.. التصحيح مستمر ليلا ونهارا

ويبحث أولياء الأمور والطلاب عبر مؤشر البحث جوجل عن نتيجة الثانوية العامة 2021، خاصة بعد إعلان انتهاء تصحيح عدد من المواد للشعبتين العلمية والأدبية، طبقًا لتصريحات الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الذي أكد أنّ التصحيح مستمر ليلا ونهارا، لحين الانتهاء من تصحيح جميع المواد، واعتماد النتيجة وإعلانها يوم 15 أغسطس أو بعدها بيومين أو 3 بعد الانتهاء من المشاورات مع وزارة التعليم العالي الخاصة بالتنسيق.

وزير التعليم: نعمل على قدم وساق لتحديد موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2021.. و لا تلاعب في نتائج الطلاب

وقال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إنّ العمل يسير على قدم وساق لتحديد موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2021، مشيرا إلى أنّ أعمال التصحيح تتم بصورة إلكترونية منتظمة ولا يوجد أي تلاعب في نتائج الطلاب، ومن يتحدث عن التلاعب في النتائج كاذب ومحتال، فـ نتيجة الثانوية العامة مطمئنة جدا ولا يوجد أي تخوفات منها.

وأوضح وزير التربية والتعليم لـ«الوطن»، أنّ موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2021 سيكون خلال الأيام القليلة المقبلة، قائلا: «مفيش طالب في الثانوية العامة هيتظلم والنتيجة مطمئنة جدا، والتصحيح الإلكتروني هيتجنب أخطاء كثيرة أثناء أعمال التصحيح».

وتوفر «الوطن» خدمة لجميع الطلاب للاطلاع على نتائجهم من خلال هذا الرابط، فور اعتمادها من الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.