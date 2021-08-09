القبض على عاطل بحوزته كمية من «البانجو» في الإسماعيلية

ألقت مباحث التل الكبير القبض علي عاطل بحوزته كمية من مخدر البانجو خلال حملة أمنية مكبرة، وجرى التحفظ على المتهم و المضبوطات بعد تحرير محضرا بالواقعة.

تلقى اللواء منصور لاشين مدير أمن الإسماعيلية، إخطارًا يفيد بالقبض على أحد مروجي المواد المخدرة بدائرة التل الكبير وبحوزته كمية من مخدر البانجو، وأشارت تحريات المباحث الجنائية إلي أن المتهم «س.ع.م»، 32 سنة يتردد علي دائرة القسم لترويج المواد المخدرة وخاصة مخدر البانجو مستغلا معرفته ببعض صغار التجار والمدمنين.

وألقت الشرطة القبض علي المتهم خلال استقلاله دراجة نارية وبحوزته كمية من المواد المخدرة معدة ومجهزة للبيع وهاتف محمول بغرص التواصل مع عملائه.

وكانت نيابة الإسماعيلية، أمرت أمس بحبس 3 أشخاص 4 أيام علي ذمة التحقيقات لضبطهم وبحوزتهم كميات كبيرة من المواد المخدرة، وقالت المصادر إن المتهم «س.م.س»، في الثلاثينيات من العمر يتردد على أماكن محددة بدائرة القسم بهدف ترويج المواد المخدرة وخاصة مخدر «الاستروكس»، ونجح ضباط القسم في ضبط المتهم وبحوزته كمية من المواد المخدرة تم التحفظ عليها وبعرضه علي النيابة العامة أصدرت قرارها المقدم.

وفي وقت سابق، أمرت نيابة القنطرة بحبس شخصين 4 أيام علي ذمة التحقيقات لمحاولتهما تهريب كمية كبيرة من مخدر البانجو داخل سيارة نقل أغذية، حيث تمكن ضباط الإدارة العامة لتأمين محور قناة السويس من ضبط شخصين خلال قيادتهما لسيارة ربع نقل محملة بمواد غذائية وبداخلها كمية كبيرة من المواد المخدرة من نبات البانجو.