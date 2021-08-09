وزير القوى العاملة يوجه برفع مستوى الخدمات التي تقدم للمواطنين

عقد وزير القوى العاملة محمد سعفان، اجتماعه الأسبوعي مع قيادات ورؤساء الإدارات المركزية بديوان عام الوزارة، في إطار الاجتماعات الدورية التي يعقدها أسبوعيا معهم لمتابعة ملفات الأعمال، خاصة المتعلقة بالانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة، ومتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد بالوزارة، ومديريات القوي العاملة بالمحافظات.

في مستهل الاجتماع، هنأ الوزير الحضور بمناسبة العام الهجري الجديد، متمنيا أن يعيده الله بالخير واليمن والبركات على شعب مصر والأمة الإسلامية جمعاء.

ووجه الوزير رؤساء الإدارات المركزية بضرورة رفع كفاءة المكاتب التابعة للمديريات بمحافظات الجمهورية، والارتقاء بمستوى الخدمات التي تقدمها للجمهور، تنفيذا لتوجيه القيادة السياسية بتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين في كل الوزارات، تزامنا مع إعلان الجمهورية الجديدة، والتحول الرقمي في تقديم تلك الخدمات.

تحديث وتطوير الموقع الإلكتروني لوزارة القوى العاملة

وتابع محمد سعفان، خلال الاجتماع، تحديث وتطوير الموقع الإلكتروني للوزارة، موجها بضرورة التحديث الدوري والمراجعة المستمرة للبيانات المتاحة على الموقع أمام الشركات والمواطنين، باعتباره النافذة التي يتعرف من خلالها المواطن على جهود الوزارة والمديريات التابعة لها في المحافظات، مع تكليف كل إدارة مركزية بتحديث الجزء الخاص بها على الموقع.

كما وجه «سعفان» بضرورة تجديد وتحديث رسالة السلامة والصحة المهنية لتكون بشكل يومي، ويعلن عنها عبر وسائل الإعلام المختلفة، لتوعية المواطنين والعمال بأمور السلامة اليومية، وطرق الوقاية من الأخطار.

وأصدر الوزير توجيهاته لإدارة التخطيط بـ«القوى العاملة» بعقد لقاءات دورية مع كل إدارة مركزية على حدة، بصفتها حلقة الوصل بينها ومديريات القوى العاملة بالمحافظات، وذلك لتحديد الاحتياجات المطلوبة منها، وإدراجها ضمن الموازنة الخاصة للوزارة.

وشدد الوزير على المتابعة المستمرة من الإدارات المعنية لمبنى الوزارة الجديد بالعاصمة الإدارية، ومستوى التجهيزات المطلوبة، ومراجعة المواصفات قبل استلام المبنى من الجوانب كافة، وتقديم الملاحظات حول الوضع القائم للجهات المختصة، مع وضع رؤية وتصور لأعمال الصيانة الدورية بعد الاستلام، والحالة الأمنية التي ستوفر وتوزع داخل المبنى.

كما وجه محمد سعفان، الإدارة المركزية لرعاية القوى العاملة، بضرورة المتابعة المستمرة لتطبيق الإجراءات الاحترازية داخل تلك المنشآت، ومبنى الوزارة والمديريات التابعة لها، واستصدار منشورات دورية للمديريات حول التوعية المستمرة بشأنها.

حصر العمالة غير المنتظمة بمواقع العمل المختلفة

وتابع «سعفان» عملية حصر العمالة غير المنتظمة بمواقع العمل المختلفة في المحافظات، وتغيير المهن في بطاقات الرقم القومي، بالتعاون مع قطاع الأحوال المدنية، مؤكدا ضرورة إعداد قاعدة بيانات متكاملة للعمالة التي تسجل ومراجعتها مع الأحوال المدنية أولا بأول.

وشدد الوزير على ضرورة التواصل مع جهاز مدينة العلمين ومديرية القوى العاملة بمطروح، لاستقبال القافلة الطبية التي تضم 17 تخصص طبي، والتى من المقرر أن تتوجه للمدينة يومي 18 و19 من أغسطس الجاري، للاطمئنان على صحة العمالة الموجودين بمواقع العمل المختلفة بالمدينة.