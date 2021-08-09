وصول أول رحلة طيران روسية علي متنها 291 سائحا لمطار الغردقة

استقبل مطار الغردقة الدولي، أولى رحلات الطيران السياحية القادمة من روسيا َعلي متنها 291 سائحا، بالورود والهدايا وسط فرحة العاملين في القطاع السياحي بعد عودة الطيران الروسي للغردقة، إثر انقطاع دام أكثر من خمس سنوات وسط إجراءات وقائية واحترازية وأمنية مشددة ومراجعة الإجراءات الأمنية.

كان في استقبال الطائرة قيادات مطار الغردقة الدولي وفريق العلاقات العامة بالمطار ومسؤلي محافظة البحر الأحمر ومسؤلي مكتب هيئة تنشيط السياحة بالغردقة، حيث جرى استقبال السياح بالورود والهدايا التذكارية ورش الطائرة بالمياه كإجراء رسمي متبع طبقاً للبرتكول الدولي.

وخصصت صحة البحر الأحمر برئاسة الدكتور تامر مرعي وكيل وزارة الصحة، فرق طبية من الحجر الصحى والطب الوقائى لإجراء الكشف الطبي على جميع الركاب وإخضاعهم للتحاليل الفورية والفحوصات الطبية وإجراء تحاليل pcr للسائحين الذين لا يحملون شهادة تفيد بإجراء تحليل قبل وصولهم ب72ساعة.

وأشار «بشار أبوطالب»، نقيب المرشدين السياحيين، إلى استعداد المرشدين السياحيين الذين يتحدثون باللغة الروسية لاستقبال الوفود السياحية الروسية.

وأضاف نقيبب المرشدين السياحيين في تصريح له، اليوم، أن الشركة السياحية العالمية اختارت 164 فندقًا، 80 منها فى الغردقة و84 فى شرم الشيخ، للحجز للسائحين، لافتا إلى أن استئناف حركة السياحة الروسية سوف تنعش القطاع السياحي وستحقق مكاسب مادية واقتصادية كبيرة.