«تورتة 3 أدوار».. فنادق الغردقة تحتفل بفوز فريال بالميدالية الذهبية 

أعدت فنادق الغردقة احتفالًا من نوع خاص على الشواطئ المفتوحة بفوز اللاعبة المصرية فريال أشرف بالميدالية الذهبية في دورة الألعاب الأوليمبية المقامة في اليابان، عن طريق إعداد تورتة كبيرة تحمل صورتها، تتعدى مترين بالإضافة إلى تشغيل الأغاني الوطنية وسط تصفيق وحماس المصريين، الذين تفاعلوا مع الاحتفالات بالرقص على أنغام الموسيقى والأغاني الوطنية.

وأطلقت السيدات الزغاريد وسط تشجيع ومشاركة السائحين الأجانب من نزلاء الفنادق من مختلف الجنسيات الأجنبية من سويسرا وبيلاروسيا وأوكرانيا والمجر وصربيا وبولندا والتشكيك ورومانيا، والذين حرصوا على التقاط الصور التذكارية بجوار التورتة التي تحمل صورة لاعبة مصر للكاراتيه فريال أشرف، وذلك على الشواطئ المفتوحة.

قال عبد الرحيم الحونش، شيف عمومي بمجموعة فنادق سياحية كبرى، إن نزلاء الفنادق حرصت على المشاركة فى الاحتفال الذي أعد خصيصًا بفوز لاعبة مصر للكاراتيه فريال أشرف بالميدالية الذهبية في دورة الألعاب الأوليمبية، و جرى إعداد تورتة كبيرة تحمل صورتها تتعدى متران وذلك على أنغام الموسيقى والأغاني الوطنية، موضحًا أن التورتة صممت من ثلاثة أداور على شكل منصة التتويج ويتعدى طولها مترين، وصنعت من الشيكولاته الخام البيضاء والسوداء وسط تصفيق الجميع من المصريين والأجانب.

وأشار حسني شوقي مسؤل بأحد الفنادق السياحية بالغردقة، إلى أن الفنادق دائمًا تحرص على بالمناسبات الوطنية بمشاركة النزلاء من المصريين والأجانب، قائلا إن صورة لاعبة مصر للكاراتيه فريال أشرف جذبت العديد من السائحين الذين يحرصوا على التقاط الصور التذكارية، ونشرها على صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي مما يساهم في تنشيط السياحة وعمل جذب سياحي لمدينة الغردقة.

وأوضح أن الفناق حرصت على إعداد شاشات عملاقة ووضعها في أماكن مفتوحة على حمامات السباحة والشواطئ المفتوحة لمتابعة دورة الألعاب الأوليمبية، والتي لاقت اهتمام ومتابعة من السائحين الأجانب من مختلف الجنسيات الأجنبية.