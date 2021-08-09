وصول أولى رحلات «مصر للطيران» القادمة من موسكو إلى الغردقة

استقبل مطار الغردقة الدولي، صباح اليوم، أولى الرحلات الجوية للشركة الوطنية مصر للطيران قادمة من العاصمة الروسية موسكو رحلة رقم MS724 من طراز إيرباص 300-A330، وعلى متنها 300 سائح روسي إيذانًا ببدء مرحلة جديدة لعودة السياحة الروسية إلى مدينتي الغردقة وشرم الشيخ.

جاء ذلك في إطار استئناف الحركة الجوية الروسية إلى المدن السياحية المصرية، وفي ضوء جهود وزارة الطيران المدني وشركاتها التابعة، بالتنسيق مع كل الجهات المعنية لتنشيط حركة السياحة الوافدة إلى مصر.

وتمّ استقبال الطائرة بتقليد رش المياه المتعارف عليه فور هبوط الرحلات الجديدة إلى أرض المطار كما تمّ استقبال الركاب بالورود، وتوزيع هدايا تذكارية عليهم بهذه المناسبة، كما يستقبل مطار شرم الشيخ غدًا الثلاثاء، أولى رحلات مصر للطيران القادمة مباشرة من موسكو.

وأكّد عمرو أبو العينين رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران، أنَّه لأول مرة تشغل مصر للطيران بتشغيل رحلات منتظمة مباشرة بين موسكو وكل من مطاري الغردقة وشرم الشيخ تزامنًا مع قرار عودة تشغيل الرحلات الجوية السياحية بين مصر وروسيا، وذلك بجانب رحلاتنا اليومية بين القاهرة وموسكو، مما يسهم بشكل كبير فى توفير خدمات وخيارات سفر جديدة تعمل على جذب عدد أكبر من المسافرين والسائحين القادمين من روسيا إلى مصر.

وأضاف أنَّ شركة مصر للطيران سوف تسير 4 رحلات أسبوعيًا مباشرة من موسكو إلى الغردقة كما تسير مصر للطيران 3 رحلات أسبوعيًا مباشرة من موسكو إلى شرم الشيخ بطراز الإيرباص A330-300 الذي يسع لـ301 راكبًا وذلك لاستيعاب الطلب المتوقع من السائحين الروس على المقاصد السياحية المصرية.