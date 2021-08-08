غدا.. الغردقة تستقبل أول رحلة طيران قادمة من روسيا

يستقبل مطار الغردقة الدولي، غدًا الاثنين، أول رحلة طيران سياحية قادمة من روسيا، على متنها 500 سائح، وذلك بعد توقف دام أكثر من خمس سنوات، وسط إجراءات أمنية ووقائية مشددة.

وسيكون في استقبال الطائرة سلطات مطار الغردقة الدولي، وفريق العلاقات العامة بالمطار، ومسؤولو محافظة البحر الأحمر ومكتب هيئة تنشيط السياحة بالغردقة، ومن المقرر استقبال الركاب بالورود والهدايا التذكارية ورش الطائرة بالمياه كإجراء رسمي متبع طبقاً للبروتوكول الدولي.

كما تشهد صالات الوصول والاستقبال إجراءات أمنية مشددة، وتفتيشات على أعلى مستوى وتعقيم وتطهير الحقائب وقياس درجة الحرارة الركاب.

وخصصت صحة البحر الأحمر برئاسة الدكتور تامر مرعي وكيل وزارة الصحة، فرق طبية من الحجر الصحي والطب الوقائي لإجراء الكشف الطبي على جميع الركاب وإخضاعهم للتحاليل الفورية والفحوصات الطبية، وإجراء تحاليل pcr للسائحين الذين لا يحملون شهادة تفيد بإجراء تحليل قبل وصولهم بـ72ساعة.

وأشار بشار أبوطالب، نقيب المرشدين السياحيين، إلى استعداد المرشدين السياحيين الذين يتحدثون باللغة الروسية لاستقبال السياحة الروسية، والبالغ عددهم 150 ‪ مرشدا سياحيا.

وأضاف نقيبب المرشدين السياحيين في تصريح له اليوم الأحد، لـ«الوطن» أن الشركة السياحية العالمية اختارت 164 فندقًا، 80 منها فى الغردقة و84 فى شرم الشيخ، للحجز للسائحين، لافتًا إلى أن استئناف حركة السياحة الروسية سوف تنعش القطاع السياحي وتحقق مكاسب مادية واقتصادية كبيرة.

وأشار سامح جمعة، نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة فنادق سياحية بالغردقة إلى أن 8 شركات طيران روسية حصلت على تصاريح للسفر من الوكالة الفيدرالية للنقل الجوي، وسيبدأون تسيير رحلاتهم من موسكو بواقع 7 رحلات أسبوعيًا إلى الغردقة وشرم الشيخ، لافتًا إلى أن عودة السياحة الروسية ستنعش القطاع السياحي، إذ تمثل السياحة الروسية أكثر من 60 % من السياحة الوافدة قبل توقفها، مؤكدًا أنه من المتوقع تحقيق مكاسب مادية تصل إلى 4 مليارات دولار في الموسم، ومن المتوقع أيضًا وصول ما يقرب من 2 مليون سائح سنويًا.