تفاصيل أول سيارة «بيك أب» تُصنع في مصر: بدء الإنتاج الكمي في 2022

كشف المهندس محمد أحمد مرسي، وزير الدولة للإنتاج الحربي، تفاصيل تصنيع أول سيارة «البيك أب»، نصف شاحنة، في مصر، التي وقعت الوزارة اتفاق مع شركة قابضة إماراتية لتصنيعها محلياً في مصر اليوم، سيتم بدء إنتاجها بشكل كمي في النصف الأول من عام 2022.

وأضاف «الوزير مرسي»، في مؤتمر صحفي، منذ قليل، بمقر الوزارة في مدينة السلام، أنَّ السيارة «البيك أب» ستصنع داخل الشركة المصرية الإماراتية الوليدة تحت اسم «الشركة المصرية الإماراتية لصناعة السيارات».

تفاصيل تصنيع أول سيارة بيك أب في مصر: الإنتاجية 12 ألف سيارة في العام

وأوضح وزير الدولة للإنتاج الحربي، أنَّ الطاقة الإنتاجية للمصنع ستبلغ نحو 12 ألف سيارة سنوياً، ومن المقرر أنَّ تخدم تلك السيارة عقب إنتاجها تلبية احتياجات السوق المحلية والإفريقية.

وأشار إلى أنَّه سيتمّ إنشاء مصنع مشترك بين وزارة الإنتاج الحربي، ممثلة في الهيئة القومية للإنتاج الحربي، ومصنع 999 الحربي، وشركة «إم جلوري» الإماراتية.

وأوضح أنَّ هذا المصنع سيكون في منطقة حلوان، وأنه سيتم إنشائه على مساحة 21 ألفًا و800 ألف متر مربع.

وعن مميزات السيارة، قال وزير الإنتاج الحربي، إنَّها ستكون صديقة للبيئة بانبعاثات منخفضة، وهي أول سيارة تنتج في مصر لتعمل بالوقود المزودج «الغاز الطبيعي»، و«البنزين»، كما أنها ستعمل بتكلفة نقل اقتصادية.

أول سيارة «بك أب» تصنع في مصر توفر 60% من تكلفة الوقود

وأوضح وزير الإنتاج الحربي، أنَ السيارة مزودة بـ«تانكين»، الأول للغاز الطبيعي، والثاني للبنزين، موضحاً أن هناك تجارب تشغيل جرت على السيارة في أماكن مزدحمة، وأماكن غير مزدحمة، والتي انتهت إلى توفير تلك السيارة نحو 60% من تكلفة الوقود المستخدمة في حال الاعتماد على البنزين فقط.

وقال إنَّ السيارة مزودة بـ إسطوانتي غاز سعة 170 لترًا تقطع مسافة 350 كيلو متر، وتانك بنزين سعة 35 لترًا يقطع مسافة 300 كيلو متر، مشيراً إلى أنَّ السيارة تستهلك نحو 11.8 متر مكعب غاز طبيعي لكل 100 كيلو متر، وفي البنزين تستهلك 12.3 لتر للبنزين.

ولفت وزير الإنتاج الحربي، إلى أنَّ السيارة ستكون مزودة بمحرك «ميستوبيشي»، وأنَّه مصمم للتعامل مع كل من البنزين والغاز الطبيعي، وأن المحرك الخاص بها لن يكون معدلاً ليتواكب مع كلًا النوعين من الوقود.

من جهتها، أكّدت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، أن الدولة المصرية ترحب بالتعاون المشترك مع كافة الدول الصديقة والشقيقة، وخصوصاً دولة الإمارات العربية المتحدة، نظراً للروابط والعلاقات الطيبة بين البلدين الشقيقين.

فيما أشارت رئيس مجلس إدارة شركة «M-Glory» الدكتورة ماجدة العزعزي، وهي شركة قابضة إماراتية ذات خبرة في تصنيع السيارات «البيك أب»، إلى أنَّ هناك انفتاح من قبل شركتها في التعاون مع «الإنتاج الحربي» لتصنيع تلك السيارات بمصر، موضحة أنَّ الشراكة بين الجانبين تخدم المصالح المشتركة، وتعمل وفق رؤية الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتحقيق التنمية المستدامة في مصر، في إطار رؤية التنمية المستدامة «رؤية مصر 2030».

ولفتت إلى أنَّ السيارة ستكون حاصلة على شهادة «Emark» الأوربية، نظراً لأعلى مستويات الجودة.