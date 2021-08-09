مستشار الرئيس عن زيادة إصابات كورونا مؤخرا: كل يوم هتبقى أكتر

كشف الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، عن تفاصيل الحالة الوبائية في مصر، قائلا: «في زيادة في أعداد الإصابات، وكل يوم بتبقى أكتر».

وأضاف تاج الدين خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «هذا الصباح»، الذي يعرض عبر شاشة «إكسترا نيوز»، أنّ هذه الزيادة كانت متوقعة خاصة مع حلول فترة الأعياد والمصايف، مشيرًا إلى أنّ المرض لم يختفِ، كما أنّ العالم يعاني من زيادة واضحة في عدد الحالات مع تزايد التحورات والموجة الرابعة، ما يستوجب الاستمرار في المتابعة والوقاية والاحتراز الشديد.

وتابع مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، أنّ الفترة المقبلة بحاجة إلى المزيد من الوقاية والالتزام بالإجراءات الاحترازية للوقاية من كورونا، وأن تحصل كل الفئات على لقاحات كورونا: «الدولة المصرية تبذل جهدا كبيرا جدا في التوعية والتلقيح من أجل حماية ووقاية المواطنين في مصر».

وأوضح الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية: «أرجو أن نستمر في الوقاية لأنها في منتهى الأهمية، وتشكل الحاجز الحقيقي لتقليل أو منع انتشار المرض».

وشهد أمس الأحد، إعلان وزارة الصحة والسكان، خروج 402 متعافٍ من فيروس كورونا من المستشفيات، بعدما حصلوا على الرعاية الطبية اللازمة وتعافوا، تبعا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

ووفقا لبيان وزارة الصحة، فإجمالي المتعافين من الفيروس ارتفع إلى 233227 حتى أمس الأحد، وقال الدكتور خالد مجاهد مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية، والمتحدث الرسمي للوزارة، أنّه جرى تسجيل 65 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، ووفاة 9 حالات جديدة.