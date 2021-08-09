10 تصريحات لـ«تاج الدين» عن لقاح جونسون والموجة الرابعة وصحة الإبراشي

كشف الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، تطورات الحالة الصحية للإعلامي وائل الإبراشي، وتفاصيل جرعات لقاح جونسون آند جونسون ضد فيروس كورونا.

وفي هذا الصدد تستعرض جريدة «الوطن»، أبرز تصريحات «تاج الدين»، خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج «مساء dmc»، المذاع على شاشة قناة «dmc»، وتقدمه الإعلامية جاسمين طه، أمس الأحد.

1. مصر سعت كثيرا للحصول على أكبر قدر ممكن من لقاحات فيروس كورونا المستجد على مستوى العالم.

2. دول قارة أفريقيا ستحصل على كم كبير من جرعات لقاح «جونسون آند جونسون» وستحصل مصر على 25 مليون وحدة تدريجيا منه.

3. العالم لم يعرف حتى هذه اللحظة، دواءً يستخدم في علاج فيروس كورونا.

4. جونسون آند جونسون هو الوحيد الذي يتم الحصول عليه على جرعة واحدة فقط، ويستهدف تطعيم أكبر قدر من المصريين.

5. لن يتم منح هذا اللقاح أو أي لقاح آخر للأطفال، لكن من يحصلون على اللقاحات يجب أن تتجاوز أعمارهم الـ18 عاما.

6. الفئات التي تسافر خارجا سيحصلون على اللقاحات، وستحصل بقية الفئات عليه أيضًا، وسيجرى تقديمه مجانا مثل اللقاحات الأخرى.

7. هناك زيادة بسيطة على مستوى الأعداد المصابة بفيروس كورونا المستجد، لكنها إن استمرت في الزيادة، فستكون مصر قد دخلت الموجة الرابعة.

8. الإعلامي وائل الإبراشي لا يزال يُعاني من مشاكل في الرئتين، نتيجة تداعيات فيروس كورونا المستجد «كوفيد19»، لكن في الوقت ذاته حالته تتحسن تدريجيًا.

9. تداعيات فيروس كورونا المستجد وما يُسببه من تليفات أو التهابات في الرئة، لا تحدث لكل الأشخاص، بل لعدد قليل، وتختلف من شخص لآخر حسب اختلاف التفاعل المناعي.

10. البروتوكول العلاجي يوقف على الأعراض التي يتعامل منها المرضى والمضاعفات التي تحدث والخبرات المحلية والعالمية على مستوى الأدوية.