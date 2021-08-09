«تاج الدين»: استقبلنا أول دفعة من لقاح «جونسون» اليوم بدلا من سبتمبر

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، إن استقبال مصر أول دفعة من لقاح «جونسون آند جونسون» أمر مهم جدًا، لافتًا إلى أن مصر تعاقدت على 25 مليون جرعة، حيث يتم الحصول عليه بنظام الجرعة الواحدة بدلًا من الجرعتين، وهو النظام السائد في معظم اللقاحات، كما أنه مقبول في معظم دول العالم.

وأضاف «تاج الدين» خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «هذا الصباح»، الذي يعرض عبر شاشة «اكسترا نيوز»: أن «هذا اللقاح يؤثر على السلالات المتحورة من فيروس كورونا، وجرى التعاقد عليه بالاتفاق مع الاتحاد الأفريقي والهيئة العليا لتوفير اللقاحات لأفريقيا، وأمثل مصر في هذه اللجنة».

وتابع مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، أن مصر كانت من المفترض أن تستقبل أول شحنة في شهر سبتمبر، لكن بمساعدة الاتحاد الأفريقي استطاعت الحصول عليها في الساعات الأولى من صباح اليوم، الاثنين، خاصة أن مصر تعمل على تنويع مصادر اللقاحات لتوفير أكبر كمية ممكنة منها.

وأوضح الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية: «نطمح إلى تطعيم أكبر قدر ممكن من المصريين بنهاية هذا العام».

وفي وقت سابق، أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، بدء استقبال أولى شحنات لقاح فيروس كورونا المستجد «جونسون آند جونسون»، حيث استلمت مصر 261 ألفا و600 جرعة من اللقاح، بمطار القاهرة الدولي، بالتعاون مع الاتحاد الأفريقي.

ويأتي حصول مصر على هذه الجرعات ضمن خطة الوزارة للتنوع والتوسع في توفير اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، حيث أكدت «زايد» استمرار استقبال شحنات أخرى من اللقاح تباعا في الفترة المقبلة.