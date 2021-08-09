تبدأ في منتصف أغسطس.. 20 خطوة حكومية لمواجهة السحابة السوداء

تواصل الحكومة تنفيذ خطتها، بالتنسيق بين وزارات البيئة والتنمية المحلية والزراعة؛ لمواجهة نوبات تلوث الهواء المعروفة بـ«السحابة السوداء» خلال العام الجاري، وتحديدا في الفترة من منتصف أغسطس الجاري حتى الأسبوع الأول من شهر نوفمبر المقبل، مع العمل على تحويل المخلفات التى تتسبب فى السحابة السوداء إلى منتج اقتصادي بدلا من الانبعاثات الملوثة للهواء، ومنها مخلفات محصول الأرز.

وفي هذا الصدد، قال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، إن وزراء التنمية المحلية المحلية والبيئة والزراعة وضعوا اللمسات الهامة والخطوات الجارى اتخاذها؛ للحد من السحابة السوداء، على النحو التالي:

- حملات مشتركة بين وزارتي البيئة والداخلية؛ لفحص عوادم المركبات على مستوى محافظات القاهرة الكبرى والدلتا.

- التنسيق مع المحافظين لاستصدار قرارات لتنظيم عمل الفواخير والمكامير النباتية، خلال فترة أزمة تلوث الهواء الحادة، مع تكثيف حملات التفتيش وإزالة المكامير العشوائية.

- استخدام التطبيقات التكنولوجيات الحديثة لأنظمة المراقبة للحرائق والانبعاثات والإنذار المبكر وجودة الهواء.

- السيطرة على مصادر التلوث، من خلال تقسيم محاور العمل بين وزارة البيئة ووزارة التنمية المحلية والزراعة والإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة ووزارة النقل.

- استخدام أنظمة الاتصال والتطبيقات الإلكترونية في التواصل والاتصال، فيما بين غرف العمليات بالفروع الإقليمية بمحافظات الدلتا.

- خفض معدلات الحرق المكشوف للمخلفات البلدية، من خلال تدشين منظومة متكاملة لإدارة جمع وتدوير المخلفات البلدية.

- غلق المقالب الكبيرة على مستوى القاهرة الكبرى ومنها الطوب الرملي والوفاء والامل والسلام والقطامية

- التركيز على مقلب أبوزعبل بالقليوبية وشبرامنت بالجيزة للسيطرة الكاملة على تلك المقالب من حدوث اي حرائق أو غيرها.

-التنسيق مع محافظي القاهرة الكبرى والغربية وكفر الشيخ والبحيرة والشرقية والدقهلية؛ لتنفيذ التوصيات المتفق عليها من اللجنة المعنية بمتابعة هذا الملف، خلال الفترة من منتصف أغسطس الجاري، حتى الأسبوع الأول من شهر نوفمبر المقبل.

- التشديد على المتابعة الجيدة على أرض الواقع من الفرق التنفيذية، التي سيتم تشكيلها من ممثلي الوزارات والمحافظات والجهات المختصة

- عمل التنمية المحلية مع المحافظات على منع التراكمات الخاصة بالقمامة وغلق المقالب العشوائية للقضاء على ظاهرة الحرق العشوائي للمخلفات.

-التواصل بين غرفة العمليات بالتنمية المحلية مع غرف العمليات بالمحافظات المعنية على مدار الساعة لمواجهة أي أزمة

-التنسيق مع وزارت البيئة والزراعة والصحة لمواجهة أي طوارئ خاصة الحرق العشوائي للمخلفات في المقالب العشوائية أو العمومية وتشديد الرقابة عليها

-تفعيل آلية التدخل السريع للسيطرة على أي حرائق في المخلفات الزراعية أو الصلبة.

-المرور اليومي لضبط أي مخلفات واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها .

- التنسيق بين المحافظات وشرطة البيئة والمسطحات المائية للتعامل الفوري مع كافة أنشطة الحرق المكشوف -التنسيق مع الوزارات المختصة لإزالة نواتج تطهير الترع والمصارف

-منع تراكم المخلفات داخل حرم الطرق العمومية مع قيام الأجهزة المختصة بالنظافة بالمحافظة بالتخلص من المتولد اليومي لمنع تراكم المخلفات.

-العمل بشكل تنسيقي متكامل، خلال موسم حصاد قش الأرز بين الوزارات لمجابهة نوبات تلوث الهواء الحادة

- خلق نموذج اقتصادي حقق عائدا وقيمة إضافية للعاملين في المنظومة.

-استراتيجية متكاملة في إطار التعاون بين وزارتي الزراعة والبيئة والمؤسسات المعنية لتعظيم الاستفادة من المخلفات الزراعية لخلق قيمة مضافة