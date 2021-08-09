توقعات باستقرار أسعار اللحوم لمدة 30 يوما بسبب وفرة المعروض

استقرت أسعار اللحوم البلدية والمستوردة في الأسواق، على مدار 9 أيام متتالية، فيما ارتفعت أسعار الدواجن بنسبة 5% بسبب الموجة الحارة.

وتوقع تجار اللحوم بالغرفة التجارية استمرار هذا الاستقرار في أسعار اللحوم لمدة 30 يومًا. وذكر محمد وهبة، رئيس شعبة اللحوم بغرفة القاهرة، لـ«الوطن»، أن أسعار اللحوم مستقرة إلى حد كبير بسبب توافر كميات كبيرة من المعروض، سواء من اللحوم البلدية أو المستوردة لدى محال الجزارة ومنافذ الدولة، ما أدى إلى استقرار الأسواق خلال 9 أيام الماضية، لافتًا إلى أن سعار الماشية سجلت تراجعًا كبيرًا بنسبة 20%.

وقال رئيس شعبة اللحوم إن هناك ركودًا كبيرًا في حركة البيع والشراء، مشيرًا إلى أن اللحوم المستوردة مستقرة على غرار البلدية، وساهمت إلى حد بعيد فى تحقيق التوازن السعري بالسوق.

وتوقع «وهبة» عدم رفع أسعار اللحوم البلدية والمستوردة خلال 30 يومًا المقبلة نتيجة لوفرة المعروض.

وتراوحت أسعار اللحوم البلدية الكندوز بين 130 حتى 160جنيهًا للكيلو، واللحم المفروم من 110- 140 جنيهًا، والسجق 110- 125 جنيهًا، وأسعار البوفتيك والاستيك بين 110- 140 جنيهًا، وأسعار البرجر البلدي بين 100-120 جنيهًا، كما شهدت أسعار اللحوم الضأن استقرارًا، لتبدأ من 120 حتى 140 جنيهًا، كما تراوح سعر كيلو الجملي بين 90 – 110 جنيهات، وفقًا للتقرير شعبة القصابين بالغرفة التجارية بالقاهرة.

وشهدت منافذ التوزيع التابعة للمؤسسات وهيئات الدولة استقرارًا في الأسعار، وتراوحت بين 80 إلى 90 جنيهًا للكيلو، سواء للحوم الكندوز أو الضأن.

وفى سياق متصل، كشفت تقارير الغرف التجارية عن ارتفاع بنسبة 5% في أسعار الدواجن بسبب الموجة الحارة والنفوق، حيث تصل إلى المستهلك في محلات الدواجن بسعر 27 و29 جنيهًا.