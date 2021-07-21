استقرار أسعار اللحوم ثاني أيام العيد.. والجمل يصل لـ30 ألف جنيه

ذكر تجار اللحوم بالغرفة التجارية في القاهرة، أنَّ أسعار اللحوم استقرت في اليوم الثاني من أيام العيد الأضحى المبارك، فيما تراجعت أسعار الماشية بقيمة جنيهين في الكيلو ووصل سعر الأضحية بالنسبة للجمال من 16 إلى 30 ألف جنيه، وسجل سعر كيلو لحوم البقري 55 جنيهًا للكيلو.

توافر اللحوم

وقال محمد وهبة رئيس شعبة اللحوم بغرفة القاهرة، لـ«الوطن»، إنَّ أسعار اللحوم مستقرة في جميع أسواق بالمحافظات مع توافر كميات كبيرة من المعروض سواء من اللحوم البلدية أو المستوردة وهو ما أدى إلى الاستقرار فى الاسعار خلال أيام عيد الأضحى المبارك.

وأكّد «وهبة»، لـ«الوطن»، أنَّ منافذ الحكومة التي تمّ نشرها فى الميادين والشوارع العمومية، وتمّ طرح اللحوم ساهمت فى عدم قفز الأسعار اللحوم فى السوق المحلى بشكل كبير خاصة بعد أزمة الهند والبرازيل وتراجع الاستيراد ، كما كشف وهبة عن ركود كبير فى المبيعات بالمقارنة بالعام الماضى خلال مبيعات عيد الأضحى للعام الجاري.

أوضح «وهبة»، أنَّ اللحوم المستوردة ساهمت إلى حد بعيد فى تحقيق التوازن السعري بالسوق، مشيراً إلى أنَّ الصفقات الجديدة التي تمّ إبرامها ودخلت السوق المحلية ومنها لحوم حية ومستوردة، موضحاً أنَّ كل اللحوم التي تستوردها مصر تتمتع بمستويات جودة عالية مع زيادة إجراءات الفحص الرقابة من قبل الحكومة المصرية.

ونوه رئيس شعبة اللحوم بغرفة القاهرة، إلى أنَّ المخزون من اللحوم المستوردة يكفي الاستهلاك، وأن الأسعار لن تشهد أي زيادة، نتيجة لوفرة المعروض، حيث ستستقر الأسعار لمدة شهر كاملة نتيجة تكدس اللحوم فى ثلاجات المواطنين وعدم الطلب.

إجازة العيد

وأوضح رئيس شعبة اللحوم بغرفة القاهرة، أنَّ إجازة جزارين القرى والنجوع والأحياء تستغرق شهر كامل بداية من اليوم اول ايام عيد الأضحى، وفى الأحياء بالمدن تستمر من يوم الى يومان .

أسعار لحوم البلدي

ورصدت «الوطن» أسعار اللحوم البلدي الكندوز بين 130 حتى 160 جنيهًا للكيلو، واللحم المفروم من 110- 140 جنيهًا، السجق 110-125 جنيهًا، وأسعار البفتيك والاستيك بين 110- 140 جنيهًا، وأسعار البرجر البلدى بين 100-120 جنيهًا، كما شهدت أسعار اللحوم الضأن استقرارًا، لتبدأ من 120 حتى 140جنيهًا، كما تراوح سعر كيلو الجملي بين 90 – 110 جنيهات، وفقًا للتقرير شعبة القصابين بالغرفة التجاريةبالقاهرة

أسعار اللحوم بمنافذ البيع

كما شهدت منافذ التوزيع التابعة للمؤسسات وهيئات الدولة استقرارًا في الأسعار والتي تراوحت بين 80-90 جنيهًا للكيلو سواء للحوم الكندوز أو الضأن.

أسعار الأضاحي

وتراوحت أسعارالاضاحى أسعارها بين 48 إلى 50 جنيهًا للكيلو الحي من الأضاحي الجاموسي، ويصل سعر كيلو الحي من اللحم البقري إلى 55 جنيهًا للكيلو، أما سعر الجمال بما بين 16 إلى 30 ألف جنيه للجمل.