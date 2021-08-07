أسعار اللحوم في الأسواق.. مستقرة بعد موسم عيد الأضحى

يبحث الكثيرون خلال الساعات الماضية، عن أسعار اللحوم في الأسواق المحلية، ومنافذ بيع التموين، بعد انتهاء موسم عيد الأضحى المبارك، وعودة الأسعار إلى طبيعتها.

واستقرت أسعار اللحوم في محلات الجزارة ومنافذ التموين الحكومية، التي تراوحت ما بين 90 إلى 160 جنيهًا للحوم البلدي والمجمدة.

وفي إطار الخدمات الإخبارية التي تقدمها جريدة «الوطن» لقرائها على مدار اليوم، نستعرض أسعار اللحوم في الأسواق المحلية اليوم السبت الموافق 7 أغسطس الجاري، سواء في محال الجزارة أو منافذ بيع وزارة التموين والتجارة الداخلية، تزامنًا مع عيد الأضحى المبارك في السطور التالية..

أسعار اللحوم في الأسواق اليوم

وكانت أسعار اللحوم البلدي في السوق المحلية ومحال الجزارة، قد استقرت خلال الفترة الماضية، حيث تراوح سعر كيلو جرام اللحم الكندوز من 130 إلى 140 جنيهًا، بينما تباين سعر كيلو جرام اللحم الضاني بين 110 و140 جنيهًا وكان سعر اللحم الجملي بين 110 جنيهات و120 جنيهًا للكيلو.

فيما تراوح سعر كيلو جرام الكبدة بين 120 و130 جنيهًا، تراوح سعر كيلو جرام اللحم المفروم من 110 جنيهات إلى 120 جنيهًا، وكان سعر كيلو جرام البوفتيك من 140 إلى 150 جنيهًا، تراوح سعر كيلو جرام كفتة الأرز من 75 إلى 100 جنيه، تراوح سعر السجق من 135 إلى 140 جنيهًا للكيلو جرام.

ويصل سعر عرق الروستو أو عرق الفلتو إلى 140 جنيهًا للكيلوجرام، بينما يتراوح سعر الإنتركوت بين 140 إلى 150 جنيهًا للكيلوجرام، وتراوحت أسعار كباب الحلة بين 130 إلى 145 جنيهًا للكيلو، ويتراوح سعر الكوارع الواحد بين 100 جنيه إلى 110 جنيهات.

أسعار اللحوم في منافذ التموين

بينما تباع اللحوم بأسعار مخفضة في المجمعات الاستهلاكية، حيث يبدأ سعر الكيلو جرام من اللحم الكندوز نحو 90 جنيهًا، والبتلو 110 جنيها، واللحوم المجمدة السوداني بنحو 85 جنيهًا.