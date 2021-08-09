استعلام المخالفات المرورية برقم اللوحة إلكترونيا في مصر.. بالخطوات

أصبحت الخدمات الحكومية مُتاحة للمواطنين إلكترونيًا، بعد أن أطلقت الحكومة عدة منصات إلكترونية؛ لتسهيل الوقت الجهد على كثير من المستفيدين، ومن بين هذه الخدمات، الاستعلام عن المخالفات المرورية برقم اللوحة إلكترونيًا من خلال عدة خطوات.

وتقدم «الوطن» لقرائها عدة خطوات يمكن من خلال الاستعلام عن مخالفات المرور من جميع المحافظات بسهولة عبر الموقع الإلكتروني، كما يمكن للمستفيد أن يحصل على خدمات أخرى مختلفة منها دفع الغرامات وما يتعلق الرخص وغيرها.

تأتي خطوات الاستعلام عن مخالفات المرور برقم اللوحة دون الذهاب لمكتب المرور كالآتي:

- تبدأ أولى الخطوات بأن يدخل المستعلم أولًا على الموقع الرسمي لوزارة الداخلية من هنا

- اختيار إدارة المرور.

- ثم الدخول على رابط الاستعلام عن مخالفات المرور 2021.

- بعد ذلك يمكن أيضًا الدخول على خدمات النيابة العامة ثم يتم اختيار استعلامات.

- وبعدها يتم الضغط على مخالفات رخص السيارة.

- ويبدأ صاحب الطلب في إدخال رقم اللوحة المعدنية للسيارة سواء بالأرقام والحروف أو الأرقام فقط.

- بعد أن يتم تسجيل كافة البيانات المطلوبة يتم الضغط على إجمالي المخالفات.

- تظهر على الشاشة إجمالي المخالفات المرورية المستحق دفعها.

- يمكن الاستعلام عن المخالفات المرورية من خلال الرقم القومي ثم الضغط على إظهار وبعدها مباشرة ستظهر المخالفات.

كيفية الاستعلام عن اللوحات المعدنية القديمة

- إدخال رقم الرخصة أولًا ثم اسم المحافظة ونوع وحدة الترخيص بالخانات المخصصة لها عبر الموقع الإلكتروني.

- الضغط على إجمالي المخالفات.

- ستظهر على الشاشة رقم الرخصة المستعلم عنها، بالإضافة إلى إجمالي قيمة المخالفات والرسوم المستحقة.

طرق سداد المخالفات

يمكن سداد القيمة المالية للمخالفات المرورية من خلال عدة طرق منها:

أولًا: عن طريق شركات الدفع الفوري.

ثانيًا: من خلال بطاقات الائتمان.

ثالثًا: المحافظ الإلكترونية من خلال استخدام تطبيق مخالفاتي.

رابعًا: الدفع في مكاتب البريد حيث يمكن للمستفيد التوجه لأقرب فرع لمكتب بريد له والدفع من خلاله.