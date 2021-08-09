أماكن عقد اختبارات القدرات بكليات السياحة والفنادق على مستوى الجمهورية

بدأ عدد من الكليات في اختبارات القدرات للطلاب الراغبين في الدراسة بها، السبت، الموافق 7 أغسطس، ومن بين تلك الكليات السياحة والفنادق، التي يتطلب القبول بها كرغبة مستقلة من الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة من جميع الشعب العلمية والشعبة الأدبية، وما يعادلها من الشهادات العربية والأجنبية.

وتأتي اختبارات القدرات، ضمن أعمال تنسيق القبول بالجامعات للعام الجامعي 2021/ 2022، وفي هذا الصدد، تستعرض «الوطن» أماكن أداء اختبارات القدرات للراغبين بدخول كليات السياحة والفنادق، في إطار سلسلة الأخبار الخدمية اليومية التي تقدمها الجريدة لقرائها على مدار الساعة.

نظام القبول وأماكن أداء اختبارات القدرات المؤهلة للقبول بكليات السياحة والفنادق

ـ محافظة القاهرة: تعقد اختبارات القدرات في كلية السياحة والفنادق جامعة حلوان.

ـ محافظة الجيزة: تعقد اختبارات القدرات في كلية السياحة والفنادق جامعة حلوان.

- محافظة القليوبية: تعقد اختبارات القدرات في كلية السياحة والفنادق جامعة حلوان.

- محافظة الإسكندرية: تعقد اختبارات القدرات في كلية السياحة والفنادق جامعة الإسكندرية.

ـ محافظة البحيرة: تعقد اختبارات القدرات في كلية السياحة والفنادق جامعة الإسكندرية.

ـ محافظة كفر الشيخ: تعقد اختبارات القدرات في كلية السياحة والفنادق جامعة الإسكندرية.

ـ محافظة المنوفية: تعقد اختبارات القدرات في كلية السياحة والفنادق بالسادات.

ـ كوم حماده: تعقد اختبارات القدرات في كلية السياحة والفنادق بالسادات.

ـ وادي النطرون: تعقد اختبارات القدرات في كلية السياحة والفنادق بالسادات.

- التحرير التابعين للبحيرة: تعقد اختبارات القدرات في كلية السياحة والفنادق بالسادات.

ـ محافظة الدقهلية: تعقد اختبارات القدرات في كلية السياحة والفنادق جامعة المنصورة.

- محافظة دمياط: تعقد اختبارات القدرات في كلية السياحة والفنادق جامعة المنصورة.

ـ محافظة الغربية: تعقد اختبارات القدرات في كلية السياحة والفنادق جامعة المنصورة.

ـ محافظة الشرقية: تعقد اختبارات القدرات في كلية السياحة والفنادق بالإسماعيلية.

ـ محافظة الإسماعيلية: تعقد اختبارات القدرات في كلية السياحة والفنادق بالإسماعيلية.

ـ محافظة بورسعيد: تعقد اختبارات القدرات في كلية السياحة والفنادق بالإسماعيلية.

ـ السويس: تعقد اختبارات القدرات في كلية السياحة والفنادق بالإسماعيلية.

ـ شمال وجنوب سيناء: تعقد اختبارات القدرات في كلية السياحة والفنادق بالإسماعيلية.

ـ محافظة الفيوم: تعقد اختبارات القدرات في كلية السياحة والفنادق بالفيوم.

ـ محافظة المنيا: تعقد اختبارات القدرات في كلية السياحة والفنادق جامعة المنيا.

- محافظة أسيوط: تعقد اختبارات القدرات في كلية السياحة والفنادق جامعة المنيا.

ـ محافظة سوهاج: تعقد اختبارات القدرات في كلية السياحة والفنادق جامعة الأقصر.

ـ محافظة قنا: تعقد اختبارات القدرات في كلية السياحة والفنادق جامعة الأقصر.

ـ محافظة البحر الأحمر: تعقد اختبارات القدرات في كلية السياحة والفنادق جامعة الأقصر.

ـ محافظة الأقصر، تعقد اختبارات القدرات في كلية السياحة والفنادق جامعة الأقصر.

- محافظة أسوان: تعقد اختبارات القدرات في كلية السياحة والفنادق جامعة الأقصر.

ـ الوادي الجديد، تعقد اختبارات القدرات في كلية السياحة والفنادق جامعة الأقصر.

ـ محافظة بني سويف: تعقد اختبارات القدرات في كلية السياحة والفنادق جامعة بني سويف.

ـ محافظة مطروح: تعقد اختبارات القدرات في كلية السياحة والفنادق بمطروح.