تجديد حبس 3 متهمين 45 يوما في واقعة قتل «ميادة» بـ«فرح الدقهلية»

قررت غرفة المشورة بمحكمة ميت غمر الجزئية بمحافظة الدقهلية، اليوم، تجديد حبس 3 متهمين في فرح الدقهلية المعروف إعلاميا بفرح «عبدة الشيطان»، لمدة 45 يوما علي ذمة التحقيقات بعد اتهامهم من قبل أهالي قرية أتميدة بمركز ميت غمر، بالتسبب في وفاة «الشهيدة ميادة إيهاب» وإصابة طالبة بعدما قدموا استعراضات مستخدمين طفايات الحريق وأسطوانات البوتاجاز خلال الاستعداد لزفة منقولات الزوجية لعروس، إلا أن إحدى طفايات الحريق انطلقت صوب المجني عليها والمصابة ما تسبب في إصابتهما وتوفيت إحداهن متأثرة بإصابتها.

محامي أسرة المجني عليها: النيابة وجهت لهم تهمة قتل الشهيدة ميادة

وقال حسام الراعي، محامي أسرة الشهيدة ميادة، إن المحكمة قررت اليوم استمرار حبس المتهمين لمدة 45 يوما، بعد أن وجهت النيابة العامة لهم اتهامات بقتل الطالبة ميادة إيهاب وإصابة اخري، بعد اشتراكهم فيالاستعراضات التي قدموها بقرية أتميدة.

وأضاف الراعي لـ«الوطن»، أن الاتهامات ثابتة ثبوت يقيني في حق المتهمين، وقدمنا فيديوهات الحادث والتي أكدت دور كل من المتهمين في الأحداث التي شهدتها قرية أتميدة .

بداية أحداث الفرح بإصابة ميادة ونور

وتبلغ لمأمور مركز شرطة ميت غمر، بوصول «نور وليد عوض أحمد»، 17 سنة طالبة، و«ميادة إيهاب مصطفى المرسي»، 20 سنة، طالبة، إلى مستشفى ميت غمر العام مصابتان بكسر في قاع الجمجمة وارتشاح بالمخ، وتوفيت الثانية متأثرة بإصابتها.

وضبطت قوة من إدارة البحث الجنائي بأمن القليوبية وفرعي الأمن العام بالدقهلية والقليوبية، المتهم «أحمد أ. م.»، 18 سنة عامل، والمقيم قرية «أتميدة» دائرة مركز ميت غمر، والذي تمكنت قوة من ضبطه أثناء اختبائه بإحدى الشقق السكنية دائرة قسم أول شبرا الخيمة .