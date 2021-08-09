أعلن وزير التربية العراقية علي حميد مخلف الدليمي، انتهاء الامتحانات النهائية للدراسة المتوسطة بنجاح كبير، مباركًا للطلبة إنجازهم هذه المهمة بروح وإصرار عراقي متميز، لذا زادت عمليات البحث مؤخرًا عن موعد نتائج الثالث المتوسط 2021 الدور الأول في العراق.

وفي هذا الصدد، تستعرض «الوطن» موعد نتائج الثالث المتوسط 2021 الدور الأول في العراق وفقًا لوزارة التربية العراقية على النحو التالي:

موعد نتائج الثالث متوسط 2021 الدور الأول في العراق

وكانت وزارة التربية حددت أمس الأحد موعد إعلان نتائج الثالث المتوسط، وقال الوكيل الإداري في الوزارة فلاح القيسي، بحسب الصحيفة الرسمية، إنّ النتائج الأوّلية لطلبة الصف الثالث المتوسط جيدة، إذ لوحظ وجود إجابات جيدة من طلبة الخارجي والمدارس المسائية، ما يؤكد أنّ إجابات طلبة مدارس التعليم العام جيدة.

وأضاف «القيسي» أنّ إعلان نتائج الثالث المتوسط ستتم خلال أسبوعين من الآن، مشيرًا إلى توجيه الوزارة بمراعاة الظروف العامة للبلاد من انقطاع الكهرباء ودرجات الحرارة المرتفعة وجائحة كورونا، وأخذها في الاعتبار عند تصحيح دفاترهم الامتحانية.

وأضاف القيسي أنّ الامتحانات سارت بشكل طبيعي ولم تشهد مراكزها أي خروقات، ما يؤكد نجاحها ويمهد لإجراء امتحانات مرحلة السادس الإعدادي، خاصة في ظل تطبيق الإجراءات الوقائية في المراكز الامتحانية.

وكان «الدليمي» وصف في بيان صادر عن مكتبه الإعلامي الخاص عملية سير الامتحانات بالمنجز بالكبير، كونه يتحقق في ظل ظروف استثنائية ما زال العراق يمر بها في ظل انتشار وباء «كورونا».

وتقدم الوزير بوافر الشكر والتقدير للمديرين العامين ومديري المراكز الامتحانية والهيئات التدريسية وجهاز الإشراف التربوي والموظفين الإداريين كافة، على جهودهم الطيبة المخلصة في نجاح هذه الامتحانات التي لولاهم لما سارت بهذه الوتيرة الإيجابية والانسيابية الرائعة.

وخصّ الدليمي أبطال الجيش الأبيض بالشكر الجزيل على جهودهم الرائعة في التنسيق ومتابعة المراكز الامتحانية، والوزارات الساندة التي ضربت أروع الأمثلة في التعاون والتكاتف من أجل مستقبل الطلبة، متمنيًا لجميع الطلبة النجاح والتوفيق في مسيرتهم العلمية.