للخلاف على الأجرة.. إصابة سائق «توك توك» في مشاجرة بالدقهلية

أصيب سائق «توك توك»، في محافظة الدقهلية، برش خرطوش في ذراعه الأيسر، في مشاجرة مع شخصين بسبب الخلاف على قيمة الأجرة، حيث قام أحد الركاب بإطلاق عيارا ناريا تجاه السائق محدثا إصابته وفرا هاربان، وتمكن ضباط وحدة مباحث مركز شرطة ميت غمر من ضبط المتهمين وتبين أنهما عاطلان وسبق اتهامهما في قضايا مخدرات وسلاح، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة وتحرر عن ذلك المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة.

وصول سائق توك توك إلي المستشفى مصابا برش خرطوش

تلقي اللواء سيد سلطان مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء إيهاب عطية، مدير مباحث الدقهلية، يفيد بورود إشارة لمأمور مركز شرطة ميت غمر من مستشفى ميت غمر المركزي بوصول المدعو محمد محمد منصور شبانة، 22 سنة، سائق، مقيم بقرية «سنتماي» دائرة المركز مصابا برش خرطوش في الذراع الأيسر إدعاء تعدي.

السائق: اختلفت مع راكبين علي الأجرة فأصابوني بالخرطوش

انتقل ضباط مركز شرطة ميت غمر إلي المستشفى وبالفحص وسؤال المصاب، في محضر الشرطة، قرر بأنه أثناء استقلاله «التوك توك»، خاصته بدون لوحات معدنية علي طريق «ميت غمر – الزقازيق»، استوقفه شخصان وطلبا منه توصيلهما لقرية «الدبونية» دائرة المركز، وعندما وصل بهم إلي قرية «ميت أبو خالد» دائرة المركز حدثت مشادة كلامية بينهم علي قيمة الأجرة، قام على إثرها أحدهما بإطلاق عيارا ناريا تجاهه محدثا إصابته وفرا هاربان.

مباحث ميت غمر تلقي القبض علي المتهمين

تمكن ضباط مباحث المركز من تحديد وضبط المتهمان وهما: «علي.ا.م.س»، وشهرته «على الزعمور»، 32 سنة، عاطل، سبق اتهامه في عدد 6 قضايا «مخدرات – سلاح - سرقة بالإكراه - شروع في قتل – خطف»، و«محمد.ا.م.»، 32 سنة، عاطل، سبق اتهامه في 5 قضايا «مخدرات».

وبمواجهتهما أقرا بقيامهما بارتكاب الواقعة، لحدوث مشادة بينهما والمجني عليه بسبب الخلاف على أجرة التوصيل واعترف الأول بإطلاق عيار ناري من فرد خرطوش كان بحوزته أحدث إصابة المذكور وبإرشاده تم ضبط السلاح المستخدم «فرد خرطوش عيار 12»، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 16133 لسنة 2021 جنح مركز ميت غمر، وجاري العرض على النيابة العامة.