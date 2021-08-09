تكريم 4 قيادات عمالية راحلة في مؤتمر «العاملين بالصحافة»

كرّمت النقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والإعلام، برئاسة مجدي البدوي، عددا من رموز اتحاد العمال الذي وافتهم المنية خلال الفترة الماضية، وذلك خلال مؤتمر «دور العمال في بناء الجمهورية الجديدة تحت قيادة الرئيس السيسي»، والذي نظمته النقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والإعلام، وهم: محمد وهب الله الأمين العام للاتحاد، محمد سالم مراد نائب أول رئيس اتحاد العمال، محمد العرابي رئيس النقابة العامة للمناجم والمحاجر، وسعيد حسيب رئيس النقابة العامة للبريد.

وقال مجدي البدوي، إنّ النقابة كانت حريصة على تكريم القيادات العمالية التي وافتها المنية العام الماضي، نظير جهودهم ومساهماتهم الكبيرة في العمل النقابي.

ووجّهت أسر القيادات العمالية المكرمين خلال المؤتمر، الشكر إلى النقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والإعلام، على هذا التكريم.

حضر المؤتمر الكاتب الصحفي محمود مسلم، رئيس تحرير جريدة الوطن، رئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، والمهندس عبدالصادق الشوربجي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، وحسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، ولفيف من رجالات الصحافة والطباعة والإعلام والثقافة والآثار، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، وبعض أعضاء اللجان النقابية.