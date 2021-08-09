جامعة سوهاج تشارك في ندوة «ضمان الجودة» باتحاد الجامعات العربية

شارك الدكتور مصطفي عبد الخالق، القائم بعمل رئيس جامعة سوهاج، فى فعاليات الندوة التى يعقدها مجلس ضمان الجودة والإعتماد باتحاد الجامعات العربية، صباح اليوم، بعنوان «تجارب رائدة لهيئات الاعتماد والجودة لمؤسسات التعليم العالي العربية»، وذلك عبر الفيديو كونفرانس.

شارك في الندوة الدكتور عمرو عزت سلامه الأمين العام لاتحاد الجامعات العربية ورئيس مجلس إدارة مجلس ضمان الجودة والإعتماد، والدكتور عبد الرحيم الحنيطي الأمين العام المساعد لاتحاد الجامعات العربية ومدير مجلس ضمان الجودة والإعتماد، والدكتورة يوهانسن عيد رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد.

وقال الدكتور مصطفي عبد الخالق، في تصريح صحفي، إن الندوة تناولت تجارب الدول العربية فى ضمان الجودة لتحقيق النهوض بجودة التعليم العالي، ومواكبة روح الحداثة في هذا المجال الحيوي لما له من تداخل عميق فى كافة القطاعات الاقتصادية والصناعية والتعليمية والطبية وغيرها.

وأضاف أن الندوة أكدت على ضرورة مراعاة الفروق البيئية عند التطبيق ووضع المعايير الحاكمة للاعتماد البرامجي والأكاديمي، وكذلك التأكيد على توافق مخرجات التعليم العالي فى الجامعات العربية مع متطلبات سوق العمل المتغيرة باستمرار، بحيث يسهم المحتوى الأكاديمي فى توفير المعارف وتعزيز مهارات التنمية الذاتية، وتمكين الطلبة من تطبيق المحتوى الأكاديمي الذى تقدمه الجامعة من خلال المحاكاة، وأيضاً تعزيز استخدام التكنولوجيا الحديثة فى التدريس لاكتساب المهارات اللازمة لسوق العمل.

وأشاد «عبد الخالق»، بالدور المتميز الذى يقدمه مجلس ضمان الجودة والإعتماد باتحاد الجامعات العربية، من خلال سلسلة الندوات الافتراضية التى ينظمها لتسليط الضوء على التجارب الرائدة لهيئات الاعتماد وضمان الجودة فى بعض الدول العربية، من أجل تعميم الاستفادة منها.

ووجه شكر خاص للدكتورة يوهانسن عيد على مجهوداتها والآليات الجديدة التى وضعتها الهيئة للتعامل مع الوضع الراهن خلال فترة فيروس كورونا، فقد تم استحداث عدة إجراءات لمباشرة اعتماد المؤسسات التعليمية بما يضمن سلامة أعضاء فريق الزيارة، وبما يتوافق مع نظام الدمج أو التعليم الهجين، موضحاً أن تطبيق زيارات الاعتماد عن بعد من الأنظمة الجديدة التى تتسم بالواقعية والمرونة والابتكار، كما توفر الكثير من الوقت والمجهود، متمنياً استمرار هذا النظام لما له من مزايا وما يحققه من أهداف أكثر مهنية وتقنية.