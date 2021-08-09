22 تصريحا لـ مستشار الرئيس عن توطين صناعة الدواء وزيادة إصابات كورونا

أجرى الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، مداخلة هاتفية لبرنامج «هذا الصباح»، الذي يعرض عبر شاشة «إكسترا نيوز»، تحدث خلالها عن مستجدات الوضع الوبائي، وحذّر من عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية، كما تطرق إلى حصول مصر على أول دفعة من جرعات لقاح جونسون آند جونسون.

وتقدم «الوطن» في السطور التالية، أبرز 25 تصريحًا لمستشار رئيس الجمهورية، وهي كما يلي:

1. صناعة الدواء ضلع مهم جدا في الرعاية الصحية والأمن الدوائي والأمن الصحي، وتوطينها في مصر فكرة استراتيجية رائعة جدًا.

2. صناعة الدواء مركبة ومعقدة وتشمل مكونات كثيرة، كما أثبتت أزمة وباء كورونا بما لا يدع مجالا للشك أنّ وجود بنية تحتية صحية بما فيها الجزء الدوائي، أمر في منتهى الأهمية.

3. لدينا القدرات في البنية التحتية والبشرية، فضلا عن دعم الرئيس عبدالفتاح السيسي لتوطين صناعة الدواء في مصر بمستوى عالمي.

4. الدخول في عمق قضية صناعة الدواء بكل مكوناتها وتعزيز الأمن الدوائي ودعمه اقتصاديا للتصدير أمر مهم للغاية، والدولة تدرس هذا الملف بكل أبعاده.

5. ندرس توطين صناعة الدواء في مصر، وافتتاح مدينة الدواء جزء من هذا الأمر، فهي مدينة كبيرة جدا تحتوي على مكونات كثيرة، كما كلفنا الرئيس السيسي في الاجتماع بدراسة توطين صناعة الأدوية بتقنيات عالية لتوسيع قدراتها الإنتاجية، ونعكف على دراسة هذا التكليف منذ أبريل الماضي.

6. وضعنا أمس الخطوط العريضة لتطبيق هذا الأمر وكيفية التعامل مع المؤسسات الدوائية العالمية ذات المستوى الرفيع، لتكون مصر منطقة جاذبة للصناعات الدوائية المتقدمة، سواء بالإمكانيات المصرية أو مساعدة الشركات العالمية العملاقة.

7. استقبال مصر أول دفعة من لقاح «جونسون آند جونسون» أمر مهم جدًا، وتعاقدنا على 25 مليون جرعة، حيث يتم الحصول عليه بنظام الجرعة الواحدة بدلًا من الجرعتين.

8. «جونسون آند جونسون» يؤثر على السلالات المتحورة من فيروس كورونا، وجرى التعاقد عليه بالاتفاق مع الاتحاد الأفريقي والهيئة العليا لتوفير اللقاحات لأفريقيا، وأمثل مصر في هذه اللجنة.

9. كان من المفترض أن تستقبل مصر أول شحنة في شهر سبتمبر، لكن بمساعدة الاتحاد الأفريقي استطاعت الحصول عليها في الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين.

10. تعمل مصر على تنويع مصادر اللقاحات لتوفير أكبر كمية ممكنة منها.

11. نطمح إلى تطعيم أكبر قدر ممكن من المصريين بنهاية هذا العام، وحجم السوق الدوائي المصري كبير جدًا ومعظم استهلاكه محلي.

12. توفير الاحتياجات المحلية أمر جيد، ومدخلات الدواء ونستورد أكثر من 95% من المواد الأساسية لصناعة الدواء.

13. هناك مواد مضافة إلى الدواء جزء كبير منها يستورد من الخارج، والأدوية التي تستخدم لعلاج الأمراض المناعية والأورام وبعض الأمراض النادرة، تستورد من الخارج بتكلفة باهظة.

14. مصر بها 150 مصنعا للدواء ومدينة دوائية وخبرات بشرية كبيرة جدًا على مدى سنوات طويلة، وكل ذلك يجب أن يستغل لتوطين صناعة الدواء، خاصة مع الدعم الكبير للرئيس عبدالفتاح السيسي.

15. يمكننا تصنيع بعض المواد الأساسية التي تدخل في صناعة الدواء، ويمكننا تصنيع مكونات أخرى للدواء، كما يمكننا تصنيع بعض المواد عالية الجودة والتقنية مع بعض الدول.

16. بعض الأدوية حجم استخدامها قليل بتكلفة كبيرة لأن شركات معينة تنتجها، وبالتالي فوجود هذه التقنيات والصناعة بجودة عالمية ودقة علمية عالية، هدف مهم جدًا للدولة المصرية.

17. بالنسبة لتفاصيل الحالة الوبائية في مصر، فهناك في زيادة في أعداد الإصابات، وكل يوم ستكون الأعداد أكبر.

18. زيادة إصابات كورونا كانت متوقعة خاصة مع حلول فترة الأعياد والمصايف.

19. المرض لم يختفِ، كما أنّ العالم يعاني من زيادة واضحة في عدد الحالات مع تزايد التحورات والموجة الرابعة، ما يستوجب الاستمرار في المتابعة والوقاية والاحتراز الشديد.

20. الفترة المقبلة بحاجة إلى المزيد من الوقاية والالتزام بالإجراءات الاحترازية للوقاية من كورونا، ويجب أن تحصل كل الفئات على لقاحات كورونا.

21. تبذل الدولة جهدا كبيرا جدا في التوعية والتلقيح من أجل حماية ووقاية المواطنين في مصر.

22. الاستمرار في الوقاية أمر في منتهى الأهمية، وهي الحاجز الحقيقي لتقليل أو منع انتشار المرض.