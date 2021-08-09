عاجل.. ترك جثته تنزف حتى تحللت.. تفاصيل قتل موظف على يد زوج ابنته بالجيزة

قبل بضعة أيام، عثر الأهالي في منطقة العمرانية التابعة لمحافظة الجيزة على جثة عجوز داخل شقته السكنية في المنطقة نفسها متحللة، بعدما انبعثت رائحتها إلى الخارج، فقام الأهالي بإبلاغ الشرطة، وعلى الفور حضرت قوة من رجال الأمن إلى موقع الحادث ليتبين وجود جثة لرجل في منتصف العقد السابع من عمره متحللة بشكل كامل.

إيجار الشقة يكشف وفاة عجوز العمرانية.. والأمن يحقق في الواقعة

كانت بداية اكتشاف جثة العجوز عندما جاء صاحب الشقة إليه من أجل الحصول على الإيجار الشهري للشقة، إلا أن الرائحة الكريهة التي كانت تخرج من الشقة كانت تشير إلى أن ثمة شيء غريب في الداخل، وزاد الشك عندما لم يستجيب العجوز لنداء صاحب الشقة.

بدأت الأجهزة الأمنية تحت إشراف اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة للمباحث، تجري التحريات بشأن الواقعة، وانتقل فريق من المباحث تحت قيادة العميد علاء فتحى مدير المباحث الجنائية، والعقيد عمرو حجازي مفتش مباحث العمرانية والطالبية، إلى مسرح الجريمة، وتبين من خلال المعاينة المبدئية ، تبين وجود بثرة في محتويات الغرفة التي وجدوا بها الجثة، فضلا عن وضعية الجثة التي دلت على أن ثمة عنف وقع هنا، إلا أن تحلل الجثة لم يساعد ظهور أي شيء آخر ملحوظ على الجثة نفسها.

شهود العيان يتكشف عن تفاصيل الجريمة

حاول الأمن الرجوع إلى كاميرات المراقبة الموجودة في المكان، إلا أن قدم الحادث لم يساعد في هذا الأمر، فقد ترجع وفاة المجني عليه قبل ما يزيد عن 20 يومًا، فلجأت الأجهزة الأمنية إلى الاعتماد على شهود العيان في محاولة للوصول إلى الجاني.

الكشف عن هوية القاتل

بعد الاستماع لشهود العيان، وتكثيف التحريات حول الواقعة، توصلت الأجهزة الأمنية، تحت قيادة المقدم إسلام السيد رئيس مباحث العمرانية، إلى أن اخر شخص كان موجود لدى المجني عليه هو زوج ابنته منذ مدة طويل، ومنذ هذه الزيارة لم يرى الجيران العجوز، وبعمل التحريات اللازمة، تبين أن المجني عليه كان قد أعطى لزوج ابنته مبلغًا ماليًا على سبيل السلفة قبل وفاته بفترة طويلة.

بعد تقنين الإجراءات اللازمة، تم اقتياد زوج ابنة المجني عليه إلى ديوان القسم، وتم مواجهته بما توصلت إليه التحريات، وبعد تضييق الخناق عليه، اعترف بجريمته، وأقر بقتله لوالد زوجته.

ضربه حتى الموت

جاء في اعترافات المتهم أنه كان مدين للمجني عليه بمبلغ مالي، قيمته 35 الف جنيه، وعندما طالبه به لم يتمكن من سداده، إلى أن تشاجرا ذات يوم داخل شقة المجني عليه، وقام المتهم بضربه حتي بدأ ينزف وفقد الوعي.. وتركه بدون تقديم له اي اسعافات حتى لفظ أنفاسه الاخيرة لمدة قرابة 25 يوما وتحللت جثته، حتى تم الكشف عن الواقعة وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيق.