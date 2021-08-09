تفاصيل مسابقة «The Talented» لاكتشاف المواهب الغنائية في الوطن العربي

أطلق المنتج وليد منصور مسابقة «The Talented» لاكتشاف المواهب الغنائية في خطوة تشجيعية للجيل الجديد، ومن المقرر أن تستمر المسابقة، والتي تعد الأضخم في مصر والوطن العربي، على مدار الأسابيع المقبلة.

وتتكون لجنة تحكيم مسابقة «The Talented» من المنتج وليد منصور، والملحن محمد يحيى، والمخرج سليم تركي، والموزع وسام عبد المنعم.

ويتم الاستقرار على أفضل 100 متسابق لدخول مرحلة التصفيات خلال 6 أسابيع، ثم تصفيتهم لـ40 متسابقًا، على أن يتم اختيار 3 متسابقين للمرحلة النهائية.

وتتعاقد الشركة مع الفائز لمدة 3 سنوات لإنتاج وإدارة أعمال، إضافة إلى إنتاج ميني ألبوم وفيديو كليب، وصاحبا المركزين الثاني والثالت تنتج لهما الشركة فيديو كليب يجمعهما علي طريقة الديو.

وليد منصور عن يارا محمد: أراهن على نجاحها

وطرح المنتج وليد منصور، مؤخرًا، برومو أغنية «كدابين وتعبوك» للمطربة يارا محمد، عبر موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب»، ومن المقرر طرح الأغنية خلال الأيام القليلة المقبلة، وهي من كلمات وألحان محمد يحيي وتوزيع جيزو.

وقال منصور، إنه يتنبأ بمستقبل واعد للمطربة يارا محمد، لقوة صوتها كما يراهن علي نجاحها، مؤكدا أنها ستكون من أهم الأصوات الشعبية في مصر خلال فترة قصيرة.

ويعكف «وليد» علي وضع لمساته النهائية علي ألبوم «صيف بارد جدا»، والمقرر طرحه خلال الأسابيع المقبلة، ويضم خلاله كوكبة من أهم نجوم الغناء في مصر والوطن العربي، أبرزهم وائل جسار وسميرة سعيد ومدين ومحمد جمعة ورزان وهيثم شاكر وآخرين.