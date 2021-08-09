حملة لإزالة مخالفات بفارسكور

أشرف اللواء وحيد رضوان، رئيس مركز ومدينة فارسكور، بمحافظة دمياط، اليوم الاثنين، على تنفيذ حملة إزالة ألعاب أطفال و«مراجيح» مخالفة بقرية «شرباص»، دائرة المركز، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وذلك في إطار تطبيق توجيهات الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، لفرض الانضباط في الشارع، والقضاء على ظاهرة الإشغالات والأسواق العشوائية.

وفي نفس السياق، أشرف رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة فارسكور على أعمال النظافة ورفع المخلفات وتجريف الطرق بقريتى «الغوابين والعطوي»، مشدداً على ضرورة تكثيف حملات النظافة اليومية صباحاً ومساءً، بالإضافة إلى المتابعة المستمرة لضمان رفع كفاءة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطن.

وتابع رئيس الوحدة المحلية، صباح اليوم، أعمال ري وتهذيب الحدائق والجزيرة الوسطى بالشوارع، وحالة النظافة العامة بالمدينة، ورفع المخلفات وتجريف الطرق وكنس الأتربة على جانبي طريق 5 حديث.

كما شنت الوحدة المحلية لمدينة عزبة البرج، برئاسة غريب أحمد عارف، حملة موسعة لإزالة إشغالات الطريق، كما تم رفع الإشغالات الموجودة بمدخل مدينة عزبة البرج، ومنطقة السوق، وطريق عزبة البرج الرئيسي، وشارع الفنار، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين.

وفي وقت سابق، تابعت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، إجراءات نقل موقفي سيارات الأجرة، لخطي «دمياط - المنصورة شرق»، و«دمياط - المنزلة»، إلى موقف «عزب النهضة»، الذي تم إنشاؤه مؤخراً على مساحة فدان واحد، لمنع الزحام داخل المدينة.

وتابعت المحافظ إجراءات نقل سيارات الأجرة بخط «باب الحرس - الشعراء - البنزينة»، بالمنطقة التي تم تجهيزها أسفل كوبري «عزب النهضة»، ووجهت بسرعة الانتهاء من كل الخطوات المُتعلقة بتلك الخطة، مؤكدةً أن ما يجري تنفيذه يأتي في إطار مخطط المحافظة للتنسيق الحضاري، وفقاً لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء، المهندس مصطفى مدبولي، بنقل المواقف خارج الكتلة السكنية.