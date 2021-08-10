قبل عرضه غدا.. التفاصيل الكاملة لفيلم «موسى» لـ بيتر ميمي

ينتظر المخرج بيتر ميمي، طرح فيلمه الجديد «موسى» في دور العرض، اعتبارًا من غد الأربعاء، وذلك بعد فترة طويلة من التأجيلات بسبب جائحة فيروس كورونا.

ومنذ اللحظات الأولى لطرح الإعلان الرسمي لفيلم «موسى» للفنان كريم عبدالعزيز، هناك حالة ترقب لمعرفة قصة العمل، والتي تعتبر جديدة من نوعها على السينما المصرية، حيث يتم تقديمها للمرة الأولى من خلال زاوية جديدة.

وترصد «الوطن» أبرز المعلومات عن فيلم موسى، وهي كالتالي:

- قصة فيلم موسى تدور حول طالب في كلية الهندسة يسعى لاختراع روبوت من أجل أن يضع فيه ابتكاراته ويساعده أيضًا فى الحياة اليومية، لكن تتطور الأمور وتخرج عن السيطرة، وعن الهدف الذي كان يخطط له، ومن هنا تنقلب الأمور رأسًا على عقب.

- فيلم موسى يضم عددًا كبيرًا من النجوم، منهم كريم محمود عبدالعزيز وإياد نصار وأحمد مالك وأسماء أبو اليزيد وصلاح عبد الله ومحمود حافظ وصبري فواز ومحمد لطفي وسارة.

- الفيلم من تأليف وإخراج بيتر ميمي.

- يظهر الفنان أمير كرارة، ضيف شرف، ضمن أحداث الفيلم، وكذلك أحمد العوضي وظافر العابدين وأحمد حاتم.

- أطلق بيتر ميمي، شعارًا لفيلم موسى، بقوله: «موسى.. أقوى من الحديد».

- يقول بيتر ميمي عن الفيلم إن «موسى» مشروع غريب ومختلف بالنسبة له، وبه جرأة كبيرة منه كفنان.

بيتر ميمي يكشف تفاصيل «المستضعفون»

وفي سياق متصل، كشف المخرج بيتر ميمي، مؤخرًا عن مشروعه السينمائي الجديد الذى يحمل اسم «المستضعفون»، وهي سلسلة سينمائية جديدة على غرار أفلام عالم «مارفل» و«DC»، حيث تقوم على دمج شخصيات منفصلة في عوالم مشتركة.

ويسعى بيتر ميمي، في «المستضعفون» إلى إنتاج سلسلة أفلام ومسلسلات خلال الفترة المقبلة داخل عالم مشترك، مع دمج الأحداث والشخصيات تحت اسم «المستضعفون»، وذلك وفقا لما نشره عبر حسابه على «إنستجرام»، موضحا أن من ضمن تلك الشخصيات الهاكر يوسف الهرم الذي تناول قصته في فيلم «الهرم الرابع»، والذي يظهر ضمن أحدث أفلامه «موسى»، الذي يقدم قصة مهندس الميكاترونيكس يحيى صالح الخياط.

كما كشف بيتر ميمي عن شخصيات أخرى سيتضمنها المستضعفون منها «دليلة» والطيار السعودى فيصل، لتتحد تلك الشخصيات الأربع في مواجهة «الشخص الأخطر والأعنف والخارق لطبيعة البشر.. دكتور يونس»، واصفا الأمر بـ«حلم جديد».