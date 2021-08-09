حصر تعديات السكة الحديد وإنشاء سوق حضاري ووقف مخالفات بناء بالقاهرة (صور)

شهدت أحياء محافظة القاهرة، أنشطة متنوعة خلال الساعات الماضية من وقف مخالفات بناء وحصر تعديات سكة حديد وخلافه، وأجرى الدكتور حسام الدين فوزي، نائب محافظ القاهرة للمنطقه الشمالية، جولات ميدانية بعدد من الأحياء لمتابعة سير العمل، وتفقد حالة النظافة بالشوارع.

كما تفقد منطقة موقف إمبابة بشارع ترعة جزيرة «بدران» بحي روض الفرج، لمتابعة أعمال إنشاء سوق حضاري وعمل باكيات جديدة، في إطار إنشاء أسواق جديدة لتوفير فرص عمل لأهالي المنطقة.

كما تابع نائب محافظ القاهرة، أعمال إزالة ناتج الهدم من عزبة الصفيح بحي روض الفرج وإزالة المخلفات، علاوة على متابعة أعمال التطوير الجارية بممشى أهل مصر بكورنيش النيل بنطاق حي روض الفرج.

حصر تعديات السكة الحديد

وأجرى حي البساتين برئاسة اللواء أحمد جودة، حصرًا للتعديات على خط السكة الحديد وحصرًا مبدئيًا للمباني السكنية والورش، كما أوقف حي حلوان برئاسة الدكتور أحمد القزاز، بإيقاف أعمال بناء مخالف دون ترخيص بجور كلية الهندسة كما تمّ مصادرة مواد البناء.

كما تمكّن حي حلوان من ايقاف أعمال بناء مخالف بالدور التاسع بعد الأرضي وإزالتها في المهد بمنطقة العزبة البحرية، وتمّ التنبيه على مشرفي المربعات باستمرار المتابعة اليومية لرصد جميع مخالفات البناء، والتعامل معها بمنتهى الحزم والإزالة الفورية في المهد واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

غدا.. قافلة محو أمية وامتحان فوري بالوايلي

وفي حي الوايلي، أعلنت الهيئة العامة لتعليم الكبار عن إقامة قافلة محو أمية وامتحان فوري وقافلة طبية جميع التخصصات، وذلك غدًا من الساعة 10 صباحًا وحتى الـ5 مساءً بمدرسة الشهيد امتياز محمد كامل الثانويه بنات «مدرسة العباسية القديمه سابقاً» بشارع العباسية بجوار عمر أفندي، وعلى الراغبين في التقدم لامتحان محو الأمية التوجه لمقر القافلة ومعه بطاقة الرقم القومي وصورة منها.

كما أجرى اللواء محمد عقل، رئيس حي الوايلي، ومعه فريق العمل من الإدارات الميدانية جولة ميدانية، تفقد من خلالها بعض الوحدات السكنية والمنازل لمتابعة منظومة النظافة، والتأكّد من انتظام المتعهد بالجمع السكني وتكثيف حملات النظافة بجميع الشوارع.

مصادرة الشيشة من المقاهي

كما شهد حي غرب مدينة نصر حملة بالتنسيق مع قسم الشرطه لإزالة الاشغالات من المحلات ومصادرة الشيشة من المقاهي، وتحرير المحاضر اللازمة، وإيداع الأحراز بمخازن الحي، علاوة على ايقاف أعمال تكسير وهدم دون ترخيص داخل محل في امتداد رمسيس وتمّ مصادرة المضبوطات وإيداع الأحراز بمخازن الحي.