ألسن كفر الشيخ تنظم تدريبا ميدانيا للطلاب في الترجمة والإرشاد السياحي

نظمت كلية الألسن بجامعة كفر الشيخ التدريب الميداني لـ200 طالب من طلاب الكلية على الترجمة والإرشاد السياحي، تحت رعاية الدكتور عبدالرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ والدكتور رضا صالح نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور عبدالحميد غلاب عميد كلية الألسن.

وضم برنامج التدريب مجموعة من المحاضرات النظرية «أون لاين»، باستخدام منصة «Microsoft Teams»، في مجالات الترجمة والإرشاد السياحي واللغة والبحث العلمي، كما تضمن برنامج التدريب تنظيم زيارة ميدانية تدريببة لأهم معالم مدينة كفرالشيخ السياحية والأثرية مثل متحف كفرالشيخ وكنيسة العذراء بسخا وقصر الملك فؤاد الأثري، لتدريب الطلاب على استخدام المهارات المكتسبة خلال دراستهم في الكلية.

ونفذ الطلاب مهارات الترجمة باستخدام الحاسوب مع الدكتور محمد يسري مدرس بقسم اللغة الإنجليزية ومحمد سعد المعيد بقسم اللغة الإنجليزية بالكلية.

كما تدرب الطلاب أيضا على مهارات وأدوات الإرشاد السياحي مع الدكتور محمد شبل المدرس بقسم اللغة الإسبانية بالكلية، ومهارات تدريس اللغة العربية لغير الناطقين بها مع الدكتور محمد إبراهيم الشافعي مدرس بقسم اللغة العربية بالكلية ومهارات البحث على شبكة الإنترنت مع الدكتور آلاء أبوحطب مدرس مساعد المكتبات والمعلومات بكلية الآداب بالجامعة.

كما تم تنظيم زيارة ميدانية تدريبية تحت إشراف الدكتور عبدالحميد غلاب عميد الكلية والدكتور محمد يسري المشرف الميداني على التدريب بالكلية وأمين الكلية، واشتمل التدريب على زيارة لأهم المعالم الأثرية والسياحية بمدينة كفرالشيخ لتدريب الطلاب على استخدام مهارات الترجمة والإرشاد السياحي ومن أهمها كنيسة السيدة العذراء بسخا، متحف كفرالشيخ قصر الملك فؤاد، ومحلج القطن بسخا.

وقال الدكتور عبدالحميد غلاب عميد كلية الألسن، في تصريح صحفي، اليوم، إن التدريب الميداني للطلاب يعد شرطا من شروط التخرج، مشيرا إلى أن التدريب الميداني غير مقتصر على مكتبة الكلية فقط وإنما يتم بالتعاون مع الشركات العالمية والمحلية وعدد من المؤسسات الرسمية.

وأوضح الدكتور عبدالرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ أن تنفيذ برامج التدريب للطلاب يأتي ضمن خطة الجامعة الاستراتيجية لضمان إكساب الطلاب المهارات الميدانية اللازمة للمنافسة في سوق العمل بالإضافة إلى تطبيق هذه المهارات من خلال تقديم نماذج تجريبية وفق أحدث المواصفات العالمية على أرض الواقع.

وأكد حرص الجامعة على تطوير منظومة التعليم والاختبارات لرفع مستوى خريجيها لتواكب خريجي الجامعات العالمية في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية باكتشاف ورعاية الطلاب المتفوقين والمبتكرين والطلاب المتعثرين والطلاب ذوي الهمم.