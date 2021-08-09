حاول إلصاق التهمه بجيرانه.. إعدام عامل بقنا قتل ابن شقيقته المعاق

قضت محكمة جنايات قنا في جلستها، اليوم، برئاسة المستشار، محمود عيسى سراج الدين، وعضوية المستشارين، شريف عفت مصطفى، وأحمد عبدالحي قورة، بإعدام عامل شنقا، لقتله معاق ومحاولته إلصاق التهمة بجيرانه.

تعود أحداث القضية ليوم 21 يوليو من عام 2020، عندما تلقى اللواء محمد أبو المجد مدير أمن قنا، إخطارا بالعثور على جثة «يوسف أحمد محمد»، معاق ذهنيا، في الزراعات بقرية دندرة بمركز قنا.

وتبين للعميد عاطف أبو الوفا، رئيس فرع الأمن العام بقنا، أن مرتكب الحادث أحمد طليحي حمدي، خال المجنى عليه حيث استدرج ابن شقيقته للزراعات وطعنه بسكين وقتله ثم اتهم جيرانه بارتكاب الحادث، واعترف المتهم بجريمته، وأكد أن جيرانه سبق لهم الاعتداء على شقيقه وذبحه.

و قال إن أقاربه كانوا يعايرونه بعدم قدرته على الأخذ بثأر شقيقه واستغل وصول استدعاء لابن شقيقته المعاق للأدلاء بشهادته في القضية فقام بقتله واتهم جيرانه بقتله لينتقم منهم، وألقي القبض على المتهم، وجرى محاكمته، واليوم، قضت المحكمة بحكمها المتقدم.