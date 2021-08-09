عاجل.. القبض علي المتهمين بإطلاق النار علي سائق «توك توك» في الدقهلية

كشف قطاع الأمن العام والأجهزة الأمنية بمحافظة الدقهلية، غموض سرقة توك توك من سائقه، بنطاق مركز شربين، وإطلاق النار علي السائق مما تسبب في إصابته برش خرطوش في ذراعه الأيسر، وتمكنت مباحث شربين من ضبط المتهمين وهما عاطل وميكانيكي، اعترفا بسرقة «التوك توك»، والاعتداء بالضرب على سائقه ببندقية خرطوش فأصاباه بذراعه الأيسر، وبإرشادهم تم استعادة «التوك توك»، وضبط البندقية المستخدمة في السرقة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة.

إصابة سائق برش خرطوش في الدقهلية

تلقي اللواء سيد سلطان، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء إيهاب عطية، مدير مباحث الدقهلية، يفيد بورود إشارة لمأمور مركز شرطة شربين من المستشفى المركزي بوصول المدعو «محمد عوض رمضان محمد عياد»، 34 سنة، سائق توك توك، ومقيم في عزبة «الجزار» ببندر شربين مصابا برش خرطوش بالذراع الأيسر.

انتقل ضباط مباحث مركز شربين إلى المستشفى وبالفحص وسؤال المصاب، في محضر الشرطة، قرر بأنه حال قيادته «توك توك»، على طريق «الضهرية -الصبرية» عائدا لمحل إقامته عقب قيامه بتوصيل أحد الركاب فوجئ بشخصين يستقلان دراجة نارية بإستيقافه وقيام أحدهما بإطلاق عيار ناري تجاهه محدثا إصابته وسرقة التوك توك.

ونظرا لأهمية الواقعة وأمر اللواء علاء سليم، مساعد الوزير لقطاع الأمن العام بتكثيف جهود وتشكيل فريق بحث من ضباط إدارة البحث الجنائي وضباط مباحث شربين لضبط مرتكبى الواقعة وإعادة المسروقات.

القبض علي المتهمين واسترداد «التوك توك» المسروق

و بتكثيف جهود فريق البحث أمكن تحديد المتهمين وتبين أنهما كلا من «أحمد س. ج. ع.» وشهرته «أحمد كشري»، 19 سنة، ميكانيكي، و«حامد. ال. ر.»، 21 سنة، عاطل، سبق اتهامه في قضيتي «آداب عامة، وشروع في قتل وسلاح ناري» آخرهم القضية رقم 2020/7106 جنح مركز شربين «شروع في قتل وسلاح ناري» ويقيمان بقرية كفر الترعة القديم، دائرة مركز شربين.

وعقب تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة تمكن ضباط وحدة مباحث مركز شربين من ضبطهما وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، وبإرشاد الأول تم ضبط «التوك توك» والسلاح الناري المستخدم في الواقعة عبارة عن بندقية خرطوش تركي الصنع و2 طلقة من ذات العيار، وتم التحفظ على المضبوطات، جاري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والعرض على النيابة العامة.