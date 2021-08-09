حملة مكبرة لرفع الإشغالات والتعديات بشوارع أبو قرقاص في المنيا

نفذت الوحدة المحلية لمركز أبو قرقاص، بمحافظة المنيا، حملة مكبرة اليوم الاثنين، لرفع الإشغالات وإزالة التعديات على حرم الطريق بالشوارع الرئيسية في مختلف أحياء المدينة، بهدف القضاء على العشوائية، وتحقيق الانضباط، والعمل على تحقيق السيولة المرورية أمام المواطنين.

وقال الدكتور محمد حلمي، رئيس مركز أبو قرقاص، إنه تم تنظيم حملة مكبرة لرفع الإشغالات وإزالة التعديات بنطاق شوارع «الجمهورية وطلعت حرب ومكة»، كما تم إزالة كافة التعديات على حرم الطريق، وتحقيق الانضباط داخل المناطق التي استهدفتها الحملات، مؤكداً على استمرار جهود الوحدة المحلية في تنفيذ الحملات بصفة دورية.

ووجه اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، باستمرار الوحدات المحلية في جميع مراكز المحافظة، في تنفيذ الحملات اليومية لإزالة تراكمات القمامة، لرفع كفاءة منظومة النظافة العامة، وإجراء أعمال الصيانة الدورية لأعمدة الإنارة، وإزالة التعديات بالبناء المخالف والعشوائي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، مع المتابعة الدورية والمستمرة للحالة العامة بالشوارع الرئيسية والأحياء الداخلية، لرفع التعديات على حرم الطريق، لخلق سيولة مرورية أمام المارة.

وأعلنت الوحدات المحلية لمراكز المنيا وسمالوط ومطاي وبنى مزار عن تنظيم حملات نظافة مكبرة، شملت أحياء غرب وشمال وشرق مدينة المنيا، وقرى «صفط الخمار وأبو جرج» ، كما تمكنت الوحدة المحلية لمركز مطاي من رفع تراكمات القمامة بحي شمال المدينة، حيث تم رفع جميع تراكمات القمامة، ونقلها للمقالب العمومية بالظهير الصحراوي، وأكدت الوحدة المحلية لمركز سمالوط استمرار حملات رفع تراكمات القمامة بجميع الشوارع الرئيسية بحي الجنوب.

كما نظمت الوحدة المحلية لمركز ديرمواس حملة صيانة لأعمدة الانارة بقرية «نزلة البدرمان»، وتواصل الوحدة المحلية لمركز العدوة إزالة حالة تعدي بالبناء المخالف بدون ترخيص في المهد، بالإضافة لرفع تراكمات القمامة بالشوارع الرئيسية والأحياء الداخلية.