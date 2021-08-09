بعد توقف 5 سنوات.. عودة السياحة الروسية تنعش فنادق الغردقة وشرم الشيخ

أكد خبراء السياحة بالبحر الأحمر بأن عودة الطيران الروسي بعد توقف دام أكثر من خمس سنوات، سينعش القطاع السياحي ويرفع نسبة الإشغالات بالفنادق والمنتجعات السياحية بمدن الغردقة وشرم الشيخ، خاصة أن السياحة الروسية كانت تمثل50% من السياحة الوافدة لمصر قبل توقفها ومن المتوقع بعد عودة السياحة الروسية وصول عدد السائحين الروس إلى 400 ألف سائح شهريا، وأن المكاسب المتوقعة تتعدى 4 مليارات جنيه سنوياً.

عودة السياحة الروسية واستقبال 3 رحلات طيران

واستقبل مطاريّ الغردقة الدولي وشرم الشيخ 3 رحلات طيران اليوم، قادمة من روسيا في أول أيام عودة السياحة الروسية إلي مصر، وجري نقل 1335راكبا في أولى ايام الرحلات السياحية الروسية، حيث استقبل مطار الغردقة رحلتان الأولى عبر خطوط مصر للطيران تقل 291 راكبا والثانية عبر خطوط الجوية الروسية تقل 522 راكبا، بينما استقبل مطار شرم الشيخ أولى رحلات الطيران المباشر القادمة من موسكو وعلى متنها 522 راكبا وذلك في إطار استئناف الحركة الجوية الروسية إلى المدن السياحية المصرية.

بعد عودة السياحة الروسية متوقع وصول عدد السائحين الي 400 ألف شهريا

وقال أبوالحجاج العماري الخبير السياحي، بالبحر الأحمر، إنه مع عودة السياحة الروسية إلي مصر من المتوقع وصول السياح الروس إلى 400 ألف سائح شهريا بالمدن السياحية المصرية كما سيحدث ذلك انتعاشة للسياحة المصرية، مع استمرار الرحلات اليومية بين القاهرة وموسكو بما يساهم فى توفير خدمات وخيارات سفر جديدة تعمل على جذب عدد أكبر من السائحين القادمين من روسيا إلى مصر ومن المتوقع أن تحقق مكاسب اقتصادية من وراء عودة السياحة الروسية تصل إلى 4 مليارات دولار في الموسم.

تسيير رحلات أسبوعيًا إلى الغردقة وشرم الشيخ

وأعلنت شركة مصر للطيران تسيير 4 رحلات أسبوعيا مباشرة من موسكو إلى الغردقة و3 رحلات أسبوعيا مباشرة من موسكو إلى شرم الشيخ لإستيعاب الطلب المتوقع من السائحين الروس علي المقاصد السياحية المصرية.

اختيار 164 فندقا سياحىا وتخصيص 150مرشدا سياحىا

من جانبه قال بشار أبوطالب نقيب المرشدين السياحيين، إن 150 مرشدا سياحيا يتحدثون باللغة الروسية جاهزون لاستقبال السياحة الروسية مضيفًا أن الشركة السياحية العالمية اختارت 164 فندقًا، 80 منها فى الغردقة و84 فى شرم الشيخ، للحجز للسائحين.