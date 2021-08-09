مطار الغردقة يستقبل ثاني رحلات الطيران الروسي بالورد والهدايا

استقبل مطار الغردقة الدولي، ثاني رحلات الطيران القادمة من روسيا، اليوم، عبر الخطوط الجوية الروسية، وعلى متنها 522 راكبا، عقب انقطاع دام أكثر من خمس سنوات، إيذانًا ببدء مرحلة جديدة لعودة السياحة الروسية إلى مدينتي الغردقة وشرم الشيخ.

جاء ذلك في إطار استئناف الحركة الجوية الروسية إلى المدن السياحية المصرية، في ضوء جهود وزارة الطيران المدني وشركاتها بالتنسيق مع كل الجهات المعنية لتنشيط حركة السياحة الوافدة إلى مصر.

وتمّ استقبال الطائرة بتقليد رش المياه المتعارف عليه فور هبوط الرحلات الجديدة إلى أرض المطار، كما تمّ استقبال الركاب بالورود، وتوزيع هدايا تذكارية عليهم، وجري تطبيق الإجراءات الاحترازية على جميع الرحلات الجوية بالتعاون مع كافة الجهات المعنية، وفقًا للتدابير الاحترازية التي حددتها وزارة الطيران المدني بالتعاون مع وزارة الصحة ومنظمات الطيران الدولية ومنظمة الصحة العالمية، للوقاية والحد من فيروس كورونا.

وخصصت صحة البحر الأحمر برئاسة الدكتور تامر مرعي وكيل وزارة الصحة فرق طبية من الحجر الصحى والطب الوقائى لإجراء الكشف الطبي على جميع الركاب وإخضاعهم للتحاليل الفورية والفحوصات الطبية وإجراء تحاليل pcr للسائحين الذين لا يحملون شهادة تفيد بإجراء تحليل قبل وصوله

وقال سيد الجابري مسؤل بشركة سياحية، إنَّ شركة مصر للطيران سوف تسير 4 رحلات أسبوعيًا مباشرة من موسكو إلى الغردقة كما تسير مصر للطيران 3 رحلات أسبوعيًا مباشرة من موسكو إلى شرم الشيخ بطراز الإيرباص A330-300 الذي يسع لـ301 راكبًا وذلك لاستيعاب الطلب المتوقع من السائحين الروس على المقاصد السياحية المصرية.

وأشار إلى أنه من المقرر أن يجري تسير الرحلات السياحية القادمة من موسكو أسبوعيًا على مدار 5 رحلات في الأسبوع أيام «الإثنين، والأريعاء، والخميس، والسبت، والأحد».

وأشار سامح جمعة نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة فنادق سياحية بالغردقة أن 8 شركات طيران روسية حصلت على تصاريح للسفر من الوكالة الفيدرالية للنقل الجوي إلى وسيبدأون تسيير رحلاتهم من موسكو بواقع 7 رحلات أسبوعيا إلي الغردقة وشرم الشيخ.

لافتا إلى أن عودة السياحة الروسية ستنعش القطاع السياحي ، خصوصا وأن السياحة الروسية كانت تمثل أكثر من ٦٠ في % من السياحه الوافدة قبل توقفها مؤكدا أنه من المتوقع تحقيق مكاسب مادية تصل إلى 4 مليارات دولار في الموسم حيث من المتوقع وصول ما يقرب من 2مليون سائح سنويا.

وأشار بشار أبوطالب نقيب المرشدين السياحيين،إلى استعداد المرشدين السياحيين الذين يتحدثون باللغة الروسية جاهزون لأستقبال السياحة الروسية والبالغ عددهم 150‪ مرشد سياحى

وأضاف نقيبب المرشدين السياحيين في تصريح له اليوم الأحد للوطن ، إن الشركة السياحية العالمية اختارت 164 فندقًا، 80 منها فى الغردقة و84 فى شرم الشيخ، للحجز للسائحين. لافتا إلى أن استئناف حركة السياحة الروسية سوف تنعش القطاع السياحي وستحقق مكاسب مادية واقتصادية كبيرة