حظك اليوم برج الحمل الثلاثاء 10-8-2021 مهنيا وعاطفيا

يمتلك مواليد برج الحمل قدرة كبيرة على التسامح والعفو عمن أخطأ في حقه، فرغم سرعة غضبه إلا أنّه سريع الهدوء أيضا.

وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الحمل مهنيًا

القمر في منزل الصحة ويتسم يومك بالحركة والنشاط والقدرة على الإنجاز.

حظك اليوم برج الحمل عاطفيًا

ينصحك الفلك أن تكون متحفظا في كلامك وتصرفاتك كي لا تجرح من حولك.

ومن أبرز مشاهير برج الحمل الإعلامية ريهام سعيد، ويوافق تاريخ ميلادها 28 مارس.