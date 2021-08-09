حظك اليوم برج الحمل الاثنين 8-8-2021 مهنيا وعاطفيا

يعرف عن مولود برج الحمل أنّه يبادر دائمًا لتنفيذ أي مهام بين أصدقائه، لكونه يحمل صفة القائد داخله، وهو مستعد أيضًا أن يواجههم بأي أخطاء تصدر عنهم، فالحماس الشديد وقوة الشخصية أبرز ما يميز مواليد برج الحمل عن غيرهم، كما يتصف بإخلاصه الشديد للأصدقاء.

وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الحمل مهنيًا

الوضع الفلكي يساعدك اليوم على تنمية صلاتك بمن حولك.

حظك اليوم برج الحمل عاطفيًا

القمر في منزل الحب يمدك بروح عاطفية ورومانسية وتتألق بعطاء ملحوظ.

ومن أبرز مشاهير برج الحمل الفنان يحيى الفخراني، ويوافق تاريخ ميلاده 7 أبريل.