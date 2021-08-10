حظك اليوم برج الجوزاء الثلاثاء 10-8-2021 مهنيا وعاطفيا

يعرف مولود برج الجوزاء أنّه يفكر في الأمور بشكلٍ جيد في مختلف الأمور، بالإضافة إلى تميزه بالأمور المنطقية والحسابية، وتقدم «الوطن» حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد.

حظك اليوم برج الجوزاء مهنيًا

قد تحاصرك الضغوط مع وجود عدم توافق مع البعض، وعليك بالصبر.

حظك اليوم برج الجوزاء عاطفيًا

القمر في مربع برجك.. حاول أن تجد أرضية مشتركة تجمعك بمن تحب وببعض الأقارب.

ومن أبرز مشاهير برج الجوزاء الفنانة ميار الغيطي، ويوافق تاريخ ميلادها 7 يونيو.