تنسيق الجامعات 2021.. «القاهرة» تستعد بـ320 جهازا وموظفين متخصصين

كشفت جامعة القاهرة برئاسة الدكتور محمد عثمان الخشت، اليوم، عن خطتها في تنسيق الجامعات 2021 بكليات جامعة القاهرة، استعدادها لماراثون التنسيق 2021، كما استعدت مبكرًا بمعامل التنسيق في عدد من مقار الكليات المختلفة «الزراعة، الهندسة، والدراسات العليا للبحوث الإحصائية»، لاستقبال طلاب الثانوية العامة 2021 بشعبتيها الأدبي والعلمي بعد ظهور النتائج، لتسجيل رغبات الكليات إلكترونيًا من خلال استخدام أجهزة الحاسب الآلي بالكليات المختلفة، وتقديم التسهيلات والخدمات المطلوبة طوال فترة التنسيق 2021.

تنسيق الجامعات 2021.. استعدادات لاستقبال أكبر عدد من طلاب الثانوية العامة

وأوضحت الجامعة أنّ الدكتور محمد عثمان الخشت شدد على الاستعداد لتنسيق الجامعات 2021 في جامعة القاهرة، من خلال تجهيز المعامل لاستقبال طلاب الثانوية العامة وأولياء أمورهم، وما يعادلها من شهادات.

وتابعت الجامعة أنّها وضعت خطة لتطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، لتنظيم عملية التسجيل سواء داخل أو خارج المعامل، لضمان سلامة الطلاب المترددين والموظفين، فضلًا عن توفير العديد من الأماكن المناسبة لانتظار أولياء الأمور والطلاب منعًا للتزاحم والتكدس، والتشديد والتوجيه بتقديم التسهيلات للطلاب.

تنسيق الجامعات 2021.. المعامل مستعدة لاستقبال الطلاب

وأكدت الجامعة أنّ المعامل المختلفة في الكليات مجهزة ومُعدَّة لاستقبال الطلاب في تنسيق الجامعات 2021، حيث تضم أجهزة حاسب آلي حديثة، وموظفين متخصصين لتقديم المعلومات للطلاب، وفنيين مدربين على أكمل وجه لحل أي مشكلة قد تطرأ في أجهزة الحاسب الآلي أو الإنترنت، فضلًا عن 320 جهاز حاسب مزود بالإنترنت، وطابعات حديثة لطباعة بطاقات ترشيح الطلاب.