تنسيق الجامعات 2021.. جامعة المنوفية تعقد اختبارات القدرات للطلاب

تواصل الجامعات المصرية إستعداداتها للانتهاء من تنسيق الجامعات 2021، حيث تقوم بعض الجامعات باختبارات القدرات للطلاب في عدد من الكليات التي يحتاج دخولها لإجراء هذه النوعية من الإختبارات لتحديد مدي قبول الطالب من عدمه في تنسيق الجامعات 2021 وتستعد جامعة المنوفية، من خلال إجراء الاختبارات للطلاب في عدد من الكليات قبل أيام قليلة من الإعلان عن التنسيق .

تنسيق الجامعات 2021 .. جامعة المنوفية تعقد اختبارات قدرات كلية التربية الرياضية

وشدد الدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية، خلال تفقده اختبارات قدرات كلية التربية الرياضية على تطبيق الإجراءات الوقائية والإحترازية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا حفاظا علي الطلاب، موضحا أنه علي الطالب اجتياز اختبارات القدرات لكي يلتحق بالكلية والتى تقيس قدراته البدنية من خلال مجموعة متنوعة من الاختبارات .

وفي إطار استعداد جامعة المنوفية لتنسيق الجامعات 2021، أكد الدكتور نعيم فوزى عميد كلية التربية الرياضية، أن اختبارات القدرات بكلية التربية الرياضية، تتضمن قياس الطول والوزن، والكشف الطبى على القلب، لإثبات كفاءة الطالب، واختبار المهارة الرياضية، مؤكدا أن الاختبارات يقوم بها عدد من أعضاء هيئة التدريس وتحت إشراف رئيس الجامعة .

تنسيق الجامعات 2021 .. جامعة المنوفية تعقد اختبارات قدرات كلية الإعلام

وناقش رئيس جامعة المنوفية، طلاب الثانوية العامة المتقدمين لكلية الإعلام، فى مستوى الاختبارات الذى يستهدف اختبار قدراتهم المعرفية فى مجال الإعلام والمعلومات العامة، علي هامش الاستعدادات النهائية للإعلان عن تنسيق الجامعات 2021، وشدد علي تطبيق الإجراءات الوقائية اللازمة لحماية الطلاب من إنتشار فيروس كورونا المستجد .

وأشاد بتنظيم الكلية لإجراء الاختبارات، وكذلك مساعدة الطلاب في تنظيم عملية إجراء الاختبارات بطريقة صحيحة ودون حدوث مشاكل، موضحا أن التواجد الطبي للفرق الطبية أثناء الاختبارات يأتي للحفاظ علي حياة الطلاب، موجها إلى تسهيل كافة الإجراءات لتأدية الطلاب للاختبارات في الأماكن والمواعيد المحددة .