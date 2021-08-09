تنسيق الجامعات 2021.. جامعة الإسكندرية تستعد باختبارات القدرات

مع إنتظار تنسيق الجامعات 2021، الذي من المفترض الإعلان عنه بعد ظهور نتيجة الثانوية العامة للعام الدراسي الجاري، تأهبت جامعة الإسكندرية باختبارات القدرات التي تتم في كليات عدة أبرزها كلية الفنون الجميلة والتمريض والتربية الرياضية، والذي لا يتحدد القبول فيها عبر تنسيق الجامعات 2021 فقط وإنما باجتياز اختبار القدرات أيضا.

تنسيق الجامعات 2021.. اختبار القدرات في جامعة الإسكندرية

شهدت جامعة الإسكندرية تحديد مواعيد اختبارات القدرات قبل تنسيق الجامعات 2021، حيث انطلقت أمس الأول السبت، على أن تستمر على مدار أسبوعين وتنتهي الخميس بعد المقبل 19 اغسطس، تأهبا لإعلان تنسيق الجامعات 2021 .

اختبار قدرات كلية فنون جميلة جامعة الإسكندرية قبل تنسيق الجامعات 2021

قبل تنسيق الجامعات 2021 بدأت اختبارات القدرات لكلية الفنون الجميلة بجامعة الإسكندرية من خلال التسجيل على موقع التنسيق الالكتروني على شبكة الانترنت مع الالتزام بكافة التعليمات المعلنة على موقع التنسيق أثناء التسجيل، ومن ثم يقوم الطالب بتسجيل بياناته على ذلك الرابط، وسداد الرسوم من خلال منافذ التحصيل المرفقة مع طباعة إيصال السداد.

ويتوجه الطالب إلى مقر كلية الفنون الجميلة بالمبنى الرئيسي 108 شارع عبد السلام عارف بمظلوم، لتسليم ملفه، وتحديد توقيت الامتحان وفقا للتاريخ المحدد من قبل مكتب التنسيق، واستلام رقم الجلوس الخاص به معتمد ومختوم.

محاذير في امتحانات القدرات بجامعة بالإسكندرية قبل تنسيق الجامعات 2021

- الالتزام بالاجراءات الاحترازية الوقائية من فيرس «كوفيد 19» بارتداء الكمامة الطبية والقفازات اثناء الحجز واثناء اجراء الاختبار.

- يحظر على الطلاب الحضور للحرم الجامعي مرتديا «بنطلونات الجينز المقطعة - Core - Pant - Short».

- على كل طالب متقدم إلى كلية الفنون الجميلة جامعة الإسكندرية، الالتزام باحضار الأدوات التالية: «اقلام رصاص بدرجات مختلفة - اقلام فلوماستر - الوان خشبية - ادوات هندسية - ممحاة - مسطرة ومثلث وبرجل سطح مستوى من الخشب او الكرتون مقاس 25 *35 سم لاستعماله اسفل ورقة الرسم (اختیاری)».

- ممنوع منعا باتا دخول اي اجهزة الكترونية او الهاتف المحمول او «smart watch» إلى لجنة الامتحان وكل من يخالف هذه التعليمات يعتبر الطالب غير لائق

إذا وجد معه تليفون محمول حتى وإن كان مغلق أو أي أجهزة إلكترونية أخرى.

- غير مسموح لأولياء الأمور بدخول الكليات، ومسموح فقط دخول الطلاب في اليوم الذي حدده التنسيق لإجراء الإختبار.

- ممنوع نهائيا تصوير الإختبار ويعتبر الطالب غير لائق في إختبارات القدرات في حالة تصوير أي إختبار أو نشره بأي وسيلة رقمية أو غير رقمية.