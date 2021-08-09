بعد التراجع الكبير.. توقعات بارتفاع أسعار الذهب مرة أخرى

واصل سعر الذهب، اليوم الاثنين 9 أغسطس، نزيف خسائره ليخسر 33 جنيها محليا خلال 5 أيام، متأثرًا بقوة الدولار.

عوامل تؤثر في سعر الذهب

وتوجد عوامل كثيرة تحدد سعر الذهب من بينها التضخم، والعرض والطلب، والحالة المعنوية للمستثمرين، والتي تجعل سعر الذهب مقابل الدولار الأمريكي، يتغير باستمرار.

سعر الذهب اليوم

سجل سعر الذهب، اليوم الاثنين، تراجعا بقيمة 15جنيها بعد افتتاح البورصات العالمية لتعاملاتها اليومية، حيث بيع عيار 24 بسعر 874 جنيهًا، وعيار 21 بنحو 765 جنيهًا، وعيار 18 بـ656 جنيهًا، ووصل سعر الجنيه الذهب إلى نحو 6 آلاف و120 جنيهًا.

تحركات سعر الذهب عالميا

فيما سجلت أسعار الذهب عالميا تراجعا، متأثرة بقوة الدولار، ليباع عيار 24 عالميًا بسعر 56.05 دولار، فيما سجَّل عيار 22 سعر 51.38 دولار، وبلغ سعر عيار 21 نحو 49.04 دولار، وسجل عيار 18 سعر 42.03 دولار.

حصيلة تراجعات سعر الذهب خلال 5 أيام

سجل سعر الذهب تراجعا بقيمة 33 جنيها خلال 5 أيام، وبالتحديد بداية الأربعاء الماضي نتيجة لتراجع سعر الأوقية وقوة الدولار، حيث حدث انهيار مفاجئ للمعدن النفيس بقيمة 60 دولارا خلال الأيام الـ5 الماضية، وسط رهانات عالمية على أن بنك الاحتياطي الفيدرالي قد يبدأ قريبا تقليص الحوافز النقدية الهائلة.

وتأثر سعر سبائك المعدن الأصفر التي تراجعت بأكثر من 4%، فيما انخفضت الفضة بنسبة 7% مع تسارع عمليات البيع، ليفقد الذهب قوته متأثرا بمخاوف المستثمرين من أن يتحسن الاقتصاد، ويرتفع التضخم وهما ما يحفزان الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي على التراجع عن دعمه غير المسبوق، وبالتالي سيعود الذهب للارتفاع مستقبلا.

ماذا حدث في سوق الذهب؟

بمجرد أن بدأت التعاملات اليومية للبورصات العالمية وتراجع سعر الأوقية، انعكس ذلك على السوق المحلي بحسب نادي نجيب نجيب، سكرتير الشعبة العامة للذهب والمجوهرات بالغرف التجارية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، بأن الشاشات تكشف بشكل لحظي أي تغيرات في المعدن النفيس.

وتوقع «نجيب» أن يعاود الذهب الصعود نتيجة عدد من المؤشرات، منها مخاوف المستثمرين من أنَ الاقتصاد المتحسن وارتفاع التضخم سيحفزان الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي على التراجع عن دعمه غير المسبوق، وبالتالي سيعاود الذهب الارتفاع.

وقال إن هذا التراجع يحفز الجميع على الشراء، لكنه في نفس الوقت يحدث ارتباكًا في الأسواق، خاصة للمشغولات الذهبية.

ودعا «نجيب» المواطنين والمستثمرين الراغبين في الاستثمار في المعدن الأصفر إلى الشراء، للاستفادة من قيمة التراجعات الكبيرة في سعر جرام الذهب.

وفى سياق متصل، قال إن مبيعات المشغولات الذهبية انتعشت نسبيا، متوقعا أن يزيد الإقبال على الشراء الأيام المقبلة، نظرا لأن عادة شراء الذهب في الوقت الحالي من استراتيجيات الأسر المصرية، خاصة في حالة وجود فوائض مالية.