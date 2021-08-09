بعد وصول لقاح جونسون.. طبيب مصري بأمريكا يوضح أعراضه وفاعليته (فيديو)

تسلمت مصر أول شحنة لها من اللقاح الأمريكي «جونسون آند جونسون»، صباح اليوم الإثنين، في مطار القاهرة الدولي، وتبلغ نحو 261 ألفا و600 جرعة، حسبما أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، وذلك في إطار جهود الدولة لتوفير أكثر عدد من اللقاحات المطورة ضد عدوى فيروس كورونا «كوفيد 19».

طريقة عمل لقاح «جونسون» الأمريكي

وأوضح الدكتور عبد الهادي خضر، أستاذ أمراض الباطنة والمناعة بمستشفى «روبرت وود جونسون» الجامعي بولاية نيوجيرسي الأمريكية، كل ما يخص لقاح «جونسون آند جونسون» الأمريكي قائلا إن اللقاح يستخدم تقنية «الفيروس المعطل» غير الضار بالإنسان، وعادة ما يؤخذ ذلك الفيروس من القردة، ويضاف عليه جزء من البروتين الموجود على الغلاف الخارجي لكورونا، ما يجعل الجهاز المناعي يبدأ في بناء الأجسام المضادة عند دخول اللقاح لجسم المتلقي؛ للحماية من العدوى، لافتًا إلى أنها نفس طريقة عمل لقاح «أسترازينيكا».

الأعراض الجانبية للقاح «جونسون آند جونسون»

وأضاف «خضر» في حديثه مع «الوطن»، أن أغلب لقاحات كورونا الموجودة حاليًا لها بعض الأعراض التي تظهر في أول يومين على المتلقى، مثل احمرار وورم وألم بسيط في مكان الحقن، وارتفاع درجة حرارة الجسم لمدة يومين، حيث يشعر المتلقي بأن عدوى كورونا انتقلت له، أو أنه مصاب بدور برد، مع بعض الآلام البسيطة في الجسم، موضحًا أنها أعراض جانبية واردة، وتحدث في الغالب بعد تلقي أي مصل أو لقاح، وليست خطيرة.

سبب تطعيم «جونسون آند جونسون» بجرعة واحدة

الاختبارات الأولية للقاح «جونسون آند جونسون» حددت أن جرعة واحدة منه كافية لتزيد مناعة الجسم ضد كورونا لفترة طويلة، لذلك لا تُعطى جرعة ثانية منه، بحسب «خضر»، لافتًا إلى أنه لا توجد أي إحصائيات حتى الآن حددت مدى فاعلية اللقاحات ضد المتحورات الجديدة في جسم الإنسان، إلا أن ما أكدته هو عدم وجود حالات إصابة شديدة أو وفيات بعد التطعيم.

وأشار أستاذ أمراض الباطنة والمناعة بمستشفى روبرت وود جونسون الجامعي بـ«نيوجيرسي» الأمريكية، إلى أن الطريقة الوحيدة في التغلب على التحورات تكون بوقفها، حيث يحدث التحور نتيجة انتقال العدوى من شخص لآخر، ما يغير من التكوين الجيني للفيروس وينتج عنه التحور، والتصدي لذلك يكون من خلال التطعيم باللقاحات، والالتزام بالإجراءات الاحترازية، وارتداء الكمامات الطبية، وتحقيق التباعد الاجتماعي.

ميزة كبيرة للقاح «جونسون»

وأوضح أن اعتماد اللقاح الأمريكي على جرعة واحدة جعل له ميزة كبيرة بين باقي اللقاحات، خاصة مع الراغبين في السفر، الذين كانوا ينتظرون لمدة 3 أو 4 أسابيع للحصول على الجرعة الثانية، لافتًا إلى أن احتياج جرعة داعمة مستقبلا من «جونسون» أمر وارد، وذلك لأن الفاعلية لن تستمر مدى الحياة، وعند نزول الأجسام المضادة في الجسم لمستوى معين، سيُنصح بتلقي جرعة داعمة.

واستكمل بأن تحورات كورونا ما زالت مستمرة، وشركات اللقاحات تحاول تطوير جرعاتها لتتماشى مع التحورات، أو إنتاج لقاحات جديدة تصمد أمامها، وهو السبب الثاني لاحتياج المواطنين لجرعات ثانية من «جونسون» أو غيره من اللقاحات الأخرى.