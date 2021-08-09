تسلمت مصر 262 ألف جرعة منه.. «جونسون آند جونسون» يقاوم «دلتا»

مزايا كبيرة يتمتع بها لقاح جونسون آند جونسون الأمريكي، أهمها فعاليته الكبيرة ضد متحورات فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، وأخطرها وأكثرها انتشارًا «دلتا»، حيث كانت أعلنت الشركة المصنعة أن اللقاح فعال ضد المتحور الهندي بنسب كبيرة.

فعالية لقاح «جونسون آند جونسون» ضد متحور «دلتا»

واستندت «جونسون آند جونسون» في بياناتها عن فعالية لقاحها ضد متحور «دلتا»، على تجربة أُجريت على 8 أشخاص في ثالث مرحلة من التجارب الإكلينيكية على اللقاح، حيث تبيّن أنّ اللقاح الأمريكي ينتج الأجسام المضادة التي تعمل ضد الفيروس وتعطله، وكذلك بالنسبة للمتحور الهندي «دلتا»، بحسب ما نشرته شبكة «سكاي نيوز».

مدى فعالية لقاح «جونسون» الأمريكي

وفي تجربة أخرى أجراها باحثون في أحد المراكز الطبية بمدينة بوسطن الأمريكية، جرى تحليل بيانات 20 مشاركًا ممن أجريت عليهم التجارب السريرية للقاح، وتبين فعاليته عليهم، وعمله ضد متحور «دلتا»، حيث أكدت شركة «جونسون آند جونسون» أنّ لقاحها يقدم حماية لمتلقيه لمدة لا تقل عن 8 أشهر، فضلا عن إنتاجه الأجسام المضادة التي تواجه سلالات كورونا الجديدة ومنها «دلتا».

وأعلنت رئيسة مجلس الأبحاث الطبية في جنوب أفريقيا، جليندا جراي، خلال مؤتمر صحفي، أنّ الدراسات المعملية على لقاح «جونسون آند جونسون» أكدت فعاليته على متحور «دلتا»، وتحقيقه لاستجابة مناعية قوية ومستدامة ضد المتحور الهندي تصل لمدة 8 أشهر.

وأوضحت «جراي»، أنّ لقاح «جونسون آند جونسون» حقق الحماية للعاملين في القطاع الصحي من الوفاة، بنسب تراوحت بين 91 إلى 96.2%، بحسب ما نشرته «رويترز».

الحداد: فعالية جرعة «جونسون» تساوي جرعتين

ومن جانبه، قال الدكتور أمجد الحداد، استشاري ورئيس وحدة الحساسية والمناعة بهيئة المصل واللقاح، إنّ لقاح «جونسون» يعمل بنفس تقنية لقاحي «أسترازينيكا» و«سبوتنيك»، وهي ما تعرف بـ«الناقل الفيروسي»، ولكن تبيّن أنّ الجرعة الواحدة منه تعطي فعالية تساوي جرعتين، لذلك هو سمي بلقاح «الجرعة الواحدة».

وأضاف «الحداد» لـ«الوطن»، أنّ من بين مزايا لقاح «جونسون» الأمريكي أنّه أقل في نسب تكوين الجلطات عن لقاحات أخرى، ويمكن تخزينه لمدة 3 أشهر دون أضرار، فضلا عن سهولة حفظه وتخزينه عند درجة حرارة الثلاجة العادية، ما يسهل عملية نقله.

فعالية «جونسون آند جونسون» ضد كورونا

ويعد اللقاح الأمريكي «جونسون آند جونسون» من لقاحات كورونا المميزة، والتي حققت فعالية كبيرة ضد عدوى «كوفيد 19» بنسبة وصلت إلى 88%، فضلا عن سهولة نقله وتخزينه عند درجة حرارة الثلاجة العادية، وتلقيه في جرعة واحدة عكس باقي اللقاحات التي تحتاج إلى جرعتين بفاصل زمني بينهما.

وتسلمت مصر 261 ألفا و600 جرعة من لقاح «جونسون آند جونسون»، في شحنة وصلت إلى مطار القاهرة الدولي، صباح اليوم الإثنين، حسب ما أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، ضمن خطة الدولة لتوفير أكثر أنواع من لقاحات كورونا المطورة ضد عدوى الفيروس المستجد.