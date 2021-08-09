احتفالية كبرى بمطار شرم الشيخ لاستقبال أولى الرحلات الروسية

شهد مطار شرم الشيخ الدولي، اليوم الاثنين، وصول أولى رحلات الطيران المباشر القادمة من العاصمة الروسية موسكو، بعد حظر دام نحو 6 سنوات، وعلى متنها 522 راكباً، بينهم وفد صحفي روسي، ووفد أمني روسي، لمتابعة الإجراءات الأمنية والاحترازية التي يجري تطبيقها داخل المطار، بدايةً من وصول الطائرة وحتى توجه السائحين إلى أماكن إقامتهم.

واستقبل اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، الوفد السياحي الروسي، فور وصوله إلى مطار شرم الشيخ، يرافقه السفير الروسي بالقاهرة، جيورجي بوريسينكو، والدكتور إسلام نبيل، مدير مكتب هيئة تنشيط السياحة بشرم الشيخ، و اللواء نبيل الملاح، مدير مطار شرم الشيخ الدولي.

وقال محافظ جنوب سيناء إن السوق السياحي الروسي من أهم الأسواق السياحية الوافدة إلى منتجعات جنوب سيناء.

وجرى استقبال السائحين في صالة الوصول وسط اجواء احتفالية كبرى، والترحيب بهم بتوزيع الورود والهدايا، وكتيبات إرشادية باللغة الروسية، لتوضيح المقومات السياحية بجنوب سيناء.

ومن المقرر أن يجري تسير الرحلات السياحية القادمة من موسكو أسبوعياً، بواقع 5 رحلات في الأسبوع، أيام الاثنين والأربعاء والخميس والسبت والأحد، مؤكداً جاهزية واستعداد المنتجعات السياحية بجميع مدن المحافظة لاستقبال السائحين من كافة دول العالم.

وأكد أنه يجري تطبيق الإجراءات الاحترازية وفقًا للاشتراطات التي حددتها وزارة الطيران المدني، ووزارة الصحة، ومنظمات الطيران الدولية، ومنظمة الصحة العالمية، للوقاية والحد من فيروس كورونا.

وأوضح محافظ جنوب سيناء أنه يجري التشديد على تقديم نتيجة اختبار (PCR) سلبي من قبل الوافدين للمحافظة، ضمن الإجراءات الاحترازية التي تتبع داخل المطار، إضافة إلى الالتزام بالتباعد الاجتماعي، وارتداء الكمامات.

وأشار إلى أنه يجري تعقيم وتطهير المطار كل 3 ساعات، وتطهير عربيات نقل الحقائب بعد كل استخدام.

ودعا محافظ جنوب سيناء الفوج الروسي بالقيام بجولات سياحية، لزيارة المعالم السياحية والأثرية بكافة مدن المحافظة.