حظك اليوم برج العذراء الثلاثاء 10-8-2021 مهنيا وعاطفيا

تميل شخصية مولود برج العذراء إلى حب المغامرة، والبحث عن كلّ ما هو جديد في عالم المغامرات، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج العذراء مهنيا

القمر في برجك يعدك بأوقات مهنية موفقة ولقاءات اجتماعية ممتعة، فقط ابتعد عن الفخر بنفسك وبإنجازاتك.

حظك اليوم برج العذراء عاطفيا

فينوس والقمر في برجك يمنحانك سحرا، وتطل على من حولك مشرقا متفائلا.

ومن أبرز مشاهير برج العذراء الفنان خالد النبوي، ويوافق تاريخ ميلاده 12 سبتمبر.