رسميا.. «كيا سيراتو فيس ليفت» تصل مصر: تعرف على مواصفاتها

طرحت شركة EIT، الوكيل الحصري لعلامة «كيا» في مصر، النسخة الجديدة من السيارة «فيس ليفت» إحدى فئات «سيراتو»، وهي من نوع «سيدان» وتعتبر الأكثر مبيعا في كوريا ومصر.

وحصلت «كيا جراند سيراتو فيس ليفت» على تحديثات جديدة في الشكلين الخارجي والداخلي، ومن أبرز التحديثات التي طرأت عليها الشبكة الأمامية التي تغيرت بالكامل وأصبحت أكثر انسيابية.

وكذلك حدثت تغييرات جديدة وجذرية في الفوانيس الأمامية لـ«فيس ليفت» الجديدة، ومن أهم التغيرات أنها بشعار «كيا» الجديد المحدث، كما يوجد خطان على كبوت السيارة لتحسين الانسيابية الهوائية.

أما عن الخلف، فتغيرت خلفية السيارة بالكامل أيضا، ومن أبرز التغيرات التي طرأت على السيارة من الخلف، الفوانيس الجديدة التي تظهر لأول مرة، ومتصلة ببعضها، وكذلك تم تغيير الاكصدام.

أما عن داخل السيارة، فتم تحديثه بعجلة قيادة جديدة بها شعار «كيا» الجديد، وشاشة وسطية أكبر من السابق، مع فتحات تكييف تشبه فتحات تكييف سيارات «أودي».

ولم تطرح السيارة بشكل رسمي في مصر، ولكنها وصلت إلى معارض الشركة، وسيتم الاعلان الرسمي عنها قريبا وستطرح بخمس فئات مختلفة التجهيز.

أسعار كيا جراند سيراتو

ووفق مصادرنا، فإن الأسعار المتوقعة لـ«كيا جراند سيراتو الجديدة الفيس ليفت» هي:

- الفئة الأولى بسعر 315 ألف جنيه

- الفئة الثانية بسعر 330 ألف جنيه

- الفئة الثالثة بسعر 360 ألف جنيه

- الفئة الرابعة بسعر 415 ألف جنيه

- الفئة الخامسة والأخيرة بسعر 430 ألف جنيه

ولا يوجد حتى الأن أسعار رسمية للسيارة، ولم تعلن الشركة عن تفاصيل المحرك، وإذا ما كانت ستعمل بالمحرك القديم 1.6 لتر تنفس طبيعي، أم بمحرك جديد بسعة 1.6 لتر تربو، كما لم تعلن عن تفاصيل تجهيزات الفئات الخمسة المختلفة حتى الآن ومن المتوقع الإعلان عن كافة التفاصيل خلال أيام.