كيا تطلق خدمة «Kia Home» لأحدث طرازاتها

أعلنت شركة كيا موتور، إطلاق خدمة «Kia Home» الجديدة لتجربة أحدث السيارات التي أطلقتها الشركة الأكثر تقدمًا من الناحية التكنولوجية مباشرة إلى المستهلكين في موقع مناسب من اختيارهم في العديد من المدن الكبرى، من خلال عرض سيارة كرنفال MPV الجديدة كليًا وسيارة Niro EV الكهربائية بالكامل.

قال راسل واجر، نائب رئيس تسويق كيا أمريكا: «توفر «Kia Home»، تجربة كيا تفاعلية وفريدة من نوعها للمتسوقين متى وأينما يريدون، وتعتبر كرنفال MPV الجديد كليًا وNiro EV الكهربائية بالكامل هما من أكثر عروض كيا عالية التقنية، والآن يمكن للمستهلكين الجلوس خلف عجلة القيادة لاختبار السيارة عن قرب».

ولحجز «Kia Home»، يجب على المستهلكين زيارة موقع كيا والاختيار بين طراز Carnival MPV أو Niro EV المحدد الذي يثير الاهتمام وجدولة التسليم، وتتضمن التجربة التي تستمرت لمدة ساعة جولة تفصيلية حول السيارة من متخصص في الشركة، سيعمل العملاء المهتمون بشراء سيارة كرنفال MPV أو نيرو EV مع وكيل كيا المحلي لشراء سيارة.

وتأتي السيارة الكرنفال بمحرك V6 سعة 3.5 لتر، ما يجعله الأفضل في فئته بقوة 290 حصانا، وتوفر مجموعة نقل الحركة هذه ما يصل إلى 3500 رطل من قدرة السحب لرحلات المقطورة أو القارب أو الكارافانات الواثقة.

كما تأتي سيارة Niro EV بمدى يصل إلى 239 ميلاً من الشحنة الواحدة وهي تعتبر أقوي تطورات شركة كيا في عالم السيارات الكهربائية.

ويقع المقر الرئيسي لشركة كيا أمركيا في إيرفين بولاية كاليفورنيا، وتواصل إجراء استطلاعات عالية الجودة حيث تم الاعتراف بها كواحدة من أفضل 100 علامة تجارية عالمية وتقدم مجموعة كاملة من المركبات المباعة من خلال شبكة تضم أكثر من 750 تاجرًا في الولايات المتحدة، بما في ذلك السيارات وسيارات الدفع الرباعي المجمعة في أمريكا.